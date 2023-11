Fedez non riesce a guidare la sua nuova Ferrari: il video fa discutere

Coloro che si avvicinano all’acquisto di una potente Ferrari sono di due categorie: collezionisti storici o nuovi ricchi che si vogliono far notare. Guardate cosa ha combinato Fedez.

Frank Sinatra, una sera ad Hollywood, se ne uscì con una frase che è diventata leggendaria: “Se vuoi essere qualcuno compra una Ferrari, se sei già qualcuno compra una Lamborghini“. Mai frase si rivelò negli anni più vera. Chi vuole attirare l’attenzione della gente in strada decide di comprare una vettura del Cavallino, magari non sapendo nemmeno che motore monta o come si accende.

I nuovi ricchi non hanno cultura motoristica. Si tratta solo di sfizi costosi che dopo qualche anno diventano, ai loro occhi, vecchi e vanno riciclati. Vi sono vetture che hanno un sapore unico ma occorre conoscere, nel dettaglio, la storia di un brand e anche il momento storico del lancio. Nel 2019 la Scuderia modenese, in Formula 1, stava attraversando un momento molto complesso sul piano tecnico.

Arrivò una illusoria svolta con il lancio della monoposto SF90 che garantì, nella seconda parte di stagione, le prime due vittorie in carriera a Charles Leclerc, a Spa e Monza, e l’ultima di Vettel a Singapore. La Rossa poi fu travolta da uno scandalo sulle Power Unit ibride della vettura. Il know-how acquisito dal 2013 in avanti, in pista, è stato traslato sul prodotto stradale. Con questi presupposti e in omaggio alla storia della Rossa è stata lanciata la SF90 Stradale.

La vettura è stata lanciata, infatti, in occasione dell’anniversario numero 90 della nascita della Scuderia, avvenuta appunto nel 1929. La casa modenese diede vita ad un evento di lancio spettacolare, svelando una vettura rivoluzionaria. Sul piano estetico si tratta di un’auto di rottura rispetto al design storico del brand. Le maggiori novità si trovano sotto al cofano dove batte un’unità elettrica MGU-K abbinata all’ERS, consentendo il raggiungimento di 1000 cavalli totali.

Ferrari, le difficoltà di Fedez

La SF90 Stradale è un bolide che andrebbe guidato da mani esperte. Scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, mentre lo 0 a 200 km/h avviene in meno di 7 secondi. La top speed è di 340 km/h. Il manettino consente di viaggiare anche nella modalità elettrica eDrive, Hybrid con un l’accensione del motore termico solo se necessario, Performance con motore termico a pieno regime, e Qualify con il mix entusiasmante tra il V8 turbo da 780 cavalli e i 3 motori elettrici per un totale di 220 CV (162 kW).

La SF90 Stradale è diventata una delle vetture più potenti di sempre. La cosa incredibile è che può anche percorrere 25 km ad una velocità massima di 135 km/h. Tutto molto bello, ma per una persona non esperta diventa complesso anche accenderla. Chiara Ferragni, moglie del rapper, ha filmato suo marito entrare nella supercar per la prima volta, non senza delle difficoltà, per quanto concerne anche l’attacco delle cinture di sicurezza. Gli incidenti sono dietro l’angolo con le supercar.

L’influencer ha scherzato con Fedez in merito alle orecchie di Topolino. Fedez, dopo aver sistemato alcuni settaggi, si è messo alla guida a Milano, facendo impazzire Chiara. La coppia è apparsa molto divertita per il rombo, nonostante non fossero a loro agio con la tecnologia elaborata a Maranello.