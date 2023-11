Trovano una Porsche in un fienile e la lavano dopo 15 anni: ciò che accade dopo è da infarto

Una magnifica Porsche era stata praticamente abbandonata per 15 anni, ma ora è tutto cambiato. Ecco come è tornata in vita grazie al lavoro di tecnici top.

Restaurare dei modelli storici è tutt’altro che semplice. Nonostante il valore di alcune vetture, negli Stati Uniti, accade sovente che vengano del tutto dimenticate dai proprietari. Sarà per un fattore di mentalità o anche di spazi, alcuni modelli rimangono tra erbacce o chiuse in dei fienili per decenni, prima di essere trovare e riportare in vista dagli specialisti.

In questo caso i tecnici hanno iniziato a pulire la carrozzeria di una magnifica Porsche 944, dopo averla trovata nei pressi di quella che sembra un deposito treni. I tecnici hanno fatto uscire la Porsche nuova di zecca, facendo un grande sforzo anche nell’abitacolo. Le condizioni erano, assolutamente, pietose. C’è stato un lavoro di recupero totale.

Persino chi possiede una Porsche può decidere di farne a meno. La casa di Stoccarda, negli anni ’80, ha prodotto vetture che, nell’immaginario collettivo, erano il massimo. Il design della 911 lasciò spazio ad un design più squadrato e accattivante. La sorella maggiore della 928, riportava alla mente alcuni modelli di auto giapponesi. Per questo motivo in molti non la apprezzarono come avrebbero dovuto,

La 944 fu realizzata dal 1982 al 1991 e divenne nota in tutto il mondo per la presenza in alcuni film hollywoodiani come Scarface. La vettura era il simbolo per il gangster dell’uomo che era arrivato ai vertici della malavita, potendo scegliere qualsiasi modelli. Come detto la 944 ereditò lo stile proprio della 928, puntando su dimensioni più grandi e motori più potenti. Date una occhiata anche agli altri modelli della casa di Stoccarda che sono stati rimessi a nuovo da esperti che hanno avuto il piacere d lavorare su vetture iconiche.

Restauro Porsche, ecco il prima e dopo

La 944 diede un impulso decisivo alla creazione di un nuovo filone per la casa di Stoccarda. L’auto presentava diversi elementi del Gruppo Volkswagen, raggiungendo straordinarie prestazioni e godendo di una tenuta di strada top. La Porsche 944, infatti, fu immessa nella Ten Best list di Car and Driver dal 1983 al 1985, potendo vantare un piace di guida eccezionale.

Il segreto? L’auto tedesca girava con un motore 2479 cm³, alimentato a iniezione, capace di sprigionare 163 CV ed una coppia motrice massima di 20,9 kgm. La 944 raggiungeva la velocità massima di 220 km/h, mentre da 0 a 100 km/h scattava in soli 8,4 secondi. All’epoca era un modello di punta, sebbene non presentasse il medesimo impatto della 911. La variante Turbo, impreziosita da un sistema turbocompresso del 4 cilindri di 2,5 litri, faceva numeri stellari.

La top speed passò a 245 km/h con 220 cavalli. Nel 1987 fu immessa sul mercato anche la 944 S, ossia il modello aspirato equipaggiato di testata a 4 valvole per cilindro. Nel 1988, infine, fu lanciata la Turbo S, con motore potenziato a 250 CV. L’auto fu ripresa anche in alcuni dettagli estetici. Sparì dalla gamma nel 1991, sostituita dalla 968. Ecco come è tornata al massimo splendore grazie al lavoro dei tecnici di WD Detailing. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo sull’omonimo canale YouTube.