Moto Guzzi, tante novità in arrivo: ecco la nuova regina delle moto da viaggio

Mandello del Lario, città di pescatori, contadini e filatori, da più cento anni è città di motori, grazie alla Moto Guzzi. Ecco l’ultima novità.

La Guzzi V85, nella veste 2024, è stata pensata a Mandello e presentata ad EICMA 2023. La gamma è composta da Moto Guzzi V85 Strada, Moto Guzzi V85 TT, Moto Guzzi V85 Travel. La Moto Guzzi, in passato, ha elaborato i suoi prototipi nella galleria del vento, ieri come oggi l’aereodinamica ha un ruolo centrale per i suoi motocicli.

Moto Guzzi per i modelli suddetti parla di una riduzione della pressione dall’aria del 37% rispetto alla precedente generazione, grazie ad un nuovo parabrezza rivisto e regolabile su 5 posizioni. I paramani sono ampi e protettivi. Il frontale cambia poco, doppio proiettore circolare, con luci a LED con DRL. Cambiano i materiali del proiettore, della strumentazione e del maniglione posteriore, ora, in alluminio profuso.

Il telaio è in tubi d’ acciaio, con un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico molla. L’impianto frenante è composto da un doppio disco anteriore in acciaio da 320 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini che garantisce una frenata sicura. Al retrotreno una pinza flottante a 2 pistoncini, con un disco d’ acciaio da 260 mm di diametro. Moto Guzzi parla di una riduzione della pressione dell’aria del 37% rispetto alla precedente generazione.

Moto Guzzi, una moto per ogni esigenza

Tre le modalità di guida: Road, Sport e Rain accomunano tutti modelli, mentre il riding-mode off road è stato sviluppato solo per V85TT e V85TT Travel. Tutta la gamma ha in dotazione il Cruise Control. Il peso a secco oscilla tra 205 Kg e 211 Kg, dipende dal modello. A rendere celebre la Moto Guzzi è la forma del motore, tutta la gamma è motorizzata dal bicilindrico a V trasversale di 90 gradi raffreddamento ad aria di 853 cc, conforme alla normativa di emissione euro 5+.

Anche la potenza cresce rispetto al modello precedente da 76 CV a 80 CV. Migliorata la potenza ma anche i valori di coppia ai bassi regimi, con il 90% della coppia massima, pari a 83 Nm a 5100 giri/min, già disponibile a 3500 giri/min. Risultato possibile grazie all’ adozione della fasatura variabile. Moto Guzzi V85 Strada, pensata per la città e per l’suo quotidiano su asfalto, cerchi in razze d’ alluminio, disponibile nel colori Nero Isola e Grigio Brera. Vi sono moto che hanno un fascino unico. Nel suo segmento la Honda Africa Twin è, assolutamente, un punto di riferimento assoluto.

Moto Guzzi V85TT, concepita per l’off-road, di serie cerchi a raggi con pneumatici tubeless scolpiti da 17 pollici e 19 pollici. Paramotore in alluminio, nuovi e protettivi paramani. Si differenzia dagli altri modelli per il telaio rosso e per le livree Rosso Fuji e grigio Tambora. Moto Guzzi V85 TT Travel, pensata per i lunghi viaggi, in dotazione un nuovo parabrezza, più alto e più avvolgente. Trasmissione finale ad albero cardanico. E’ equipaggiata di serie da valige laterali Urban, sella e manopole riscaldabili, E’ offerta nella bellissima colorazione Bronzo Deserto.