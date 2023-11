EICMA, la Honda fa sul serio sulle dune: svela la nuova Africa Twin

Vi sono moto che hanno un fascino unico. Nel suo segmento la Honda Africa Twin è, assolutamente, un punto di riferimento assoluto.

I nostalgici delle dune all’EICMA 2023 hanno apprezzato l’evoluzione di una moto regina del deserto: la CRF1100L Africa Twin. Figlia di una stirpe muscolosa migliorata nelle prestazioni e nel comfort in sella, il bolide si è rinnovata in alcuni aspetti.

Con un ampliamento della gamma Honda per il 2024, la CRF1100L è disponibile in una versione standard (sospensioni meccaniche) che in versione ES, sospensioni elettroniche Showa EERA con cerchi e gomme da 21”/18” a raggi tangenziali. Una moto adatta a qualsiasi terreno. Invece, sulla versione CRF1100L Africa Twin Adeventure Sport è montato il cerchio da 19 pollici, un assetto più rigido delle sospensioni per piloti che prediligono percorsi sull’asfalto. Il motore è stato migliorato nella coppia ma la potenza alla ruota è invariata.

Tutte le versioni sono equipaggiate dall’affidabile bicilindrico parallelo Unicam, fasato a 270 gradi, 8 valvole di 1.084cc da 102 CV, circa 75 KW a 7.500 giri. La coppia come suddetto adesso è maggiore, 112 Nm a 5.500 giri/min, (precedentemente 105 Nm a 6.250 giri/min). Dato che si apprezza guidando in città. Anche il rapporto di compressione è aumentato 10,5:1 (rispetto al 10,1:1). La potenza si sente ai regimi bassi e medi, con un miglioramento delle prestazioni in partenza al semaforo.

Modifiche significative anche ai condotti d’aspirazione dell’airbox ed ai condotti d’aspirazione dei corpi farfallati. Anche il silenziatore di scarico è stato aggiornato per il 2024 con uno più leggero dal sound dalla voce grossa. Invariato il telaio a dispetto delle carene e cupolino, più protettivo quest’ ultimo, ora con parabrezza regolabile su 5 posizioni. Nuovi anche i fianchetti posteriori. Cerchi da 21”ant. e 18”post. per un piacere di guida estremo.

Honda Africa Twin, un successo assicurato

Disponibili 4 modalità di guida: Tour, Urban, Gravel ed Offroad a cui se ne aggiungono due personalizzabili. Il cruise control è di serie ma per gli amanti dell’innovazione il 2024 porta delle novità in casa Honda, ovvero una strumentazione dashboard TFT touch a colori di 6,5” multifunzione, dotato di Apple Carplay e connettività Blootooth, accoppiato ad un display LCD con le informazioni di servizio.

Ora i raggi sono tangenziali con gomme tubeless. I pneumatici Metzeler Karoo Street sono il primo equipaggiamento ma sulla carta di circolazione sono riportati anche i pneumatici tassellati. L’elettronica è gestita dal un cervello IMU a 6 assi collegati ai sistemi alla guida: controllo di trazione HSTC a 7 livelli, controllo dell’impennata a 3 livelli, e ABS Cornering a 2 modalità con l’ anti sollevamento della ruota posteriore. Date una occhiata al video in basso che abbiamo girato, personalmente, nello show milanese. Ecco anche tutte le novità presentate dall’Aprilia.

Gli indicatori di direzione a disattivazione automatica. La sella è da terra 870 mm, regolabile a 850 mm, in opzione sono disponibili la sella ribassata o rialzata. Il bestione di Tokyo è disponibile con il cambio manuale, nella colorazione Grand Prix Red, Il peso è a pieno di 231 Kg, con una capienza di serbatoio da 18 litri. Il prezzo non è ancora disponibile.