Red Bull, rivoluzione in vista? Nel 2024 potremmo vedere una novità enorme

La Red Bull ha dominato la stagione che sta per terminare, ma si pensa già alla RB20. Ora emerge un rumor che ha del grottesco.

Siamo alla vigilia della penultima tappa stagionale, che si disputerà in uno scenario del tutto nuovo. La F1 correrà in questo week-end a Las Vegas, nella notte di una delle città più affascinanti del mondo. Tutti vanno a caccia della Red Bull e di Max Verstappen, che di sicuro si vorrà portare a casa una delle tappe più glamour dell’anno, che anche a livello di ritorno d’immagine è tra le più importanti.

Il team di Milton Keynes, vincendo, raggiungerebbe un altro record. Infatti, la Red Bull RB19 diventerebbe l’auto più vincente di sempre con 20 vittorie su 21 gare, superando la Mercedes del 2016. Inoltre, Verstappen trionfando andrebbe ad agganciare, a quota 53 successi in carriera, Sebastian Vettel, eguagliandolo al terzo posto tra i più vincenti di sempre. Nel frattempo, gli uomini di Christian Horner pensano già al prossimo anno.

Red Bull, ecco quali sono le voci sulla RB20

Con il 2023 che è ormai andato in archivio, le squadre sono del tutto improntate sulla nuova stagione, con i progetti 2024 che sono in cantiere da tempo. La Red Bull partità ovviamente come grande favorita, avendo scavato un divario enorme con la concorrenza, ma sembra che il dominio del team di Milton Keynes non sia affatto agli sgoccioli, almeno dando retta a quelle che sono le indiscrezioni.

In base a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, la RB20 potrebbe avere un potenziale per annientare la concorrenza, ancor più di quanto già fatto dalla RB19, che sin qui ha vinto 19 gare sulle 20 sin qui disputate. La vettura che Adrian Newey sta realizzando da ormai diversi mesi sarà un’estremizzazione di quella attuale, ma le novità non sono finite qui.

Infatti, potrebbe non trattarsi di una semplice evoluzione, come di solito accade per le vetture che dominano la scena, ma porterà un concetto aerodinamico diverso, con il carico verticale che sarà distribuito in maniera differente. Secondo quanto riportato, pare che Newey abbia trovato ancora diverse aree nelle quali poter cambiare e migliorare la monoposto, che già ha demolito tutti in questo 2023, ma che la Red Bull ha sempre reputato “solo mediamente buona“, ma non eccezionale.

Ciò significa che i tecnici del team di Milton Keynes sono effettivamente convinti che la RB19 non sia una macchina distruttiva, ma che sia competitiva e non devastante. Uno dei passi in avanti più importanti da fare, secondo lo staff tecnico, è relativo al comportamento della monoposto in condizioni di vento, e pare che sia tutto pronto per attuare contromisure efficienti in casi di forti folate.

Per il momento, questi sono i rumor che stanno circolando sulla nuova monoposto, mentre la Ferrari sta costruendo un progetto del tutto nuovo, che poco avrà a che fare con quella attuale. In generale, si aspettano molti progetti ispirati al siluro che ha dominato la scena con Max Verstappen e Sergio Perez, che può essere la base per una monoposto ancor più distruttiva.