Sembra una barca, la moto “trasparente” che ha fatto impazzire tutti ad EICMA 2023

Vi sono prodotti destinati ad entrare nella storia del design. Presenti con il nostro direttore all’EICMA 2023 abbiamo osservato la moto special che trae ispirazione dal mondo nautico.

Gli amanti dei motoscafi riconosceranno tutte le caratteristiche dell’Aquarama, uno degli scafi più noti al mondo. Prodotto per oltre un trentennio (fino al 1996) dal costruttore Riva ha fatto scuola. Il primo modello di Aquarama rappresentò una evoluzione funzionale del modello Tritone, un altro motoscafo prodotto da Riva, realizzato dall’ingegnere Carlo Riva nel 1962.

Il motoscafo passò alla storia per essere il primo bimotore di successo del cantiere navale con la famosa poppa Riva che combinava le superfici di murate, coperte e a specchio di poppa in un unico volume scultoreo. Parliamo di vere e proprie opere d’arte per performance, design e attenzione ai dettagli. Ancora oggi è ritenuto un simbolo del Made in Italy e uno dei motoscafi più eleganti di sempre. Di fatto è tra le barche più famose al mondo.

La fama del Riva è giustificata da un livello costruttivo unico nel suo genere. I livelli di finitura della barca sono stati trasportati nella realizzazione di una moto da brivido. La logica dell’esclusività rappresentò per Riva un must, in modo da controllare la qualità dei componenti, fatti per essere intercambiabili in sede di revisione e resistenti al tempo. Il sogno di qualsiasi designer è creare un modello senza tempo, in grado di portare in alto il nome di un intero brand per generazioni.

In ambito motociclistico pochissimi marchi sono riusciti in questa impresa e molti sono italiani. Ducati, Moto Guzzi, Aprilia, MV Agusta hanno creato dei gioielli che hanno lasciato un segno. La ragione si riscontra nella qualità massima delle finiture, le prestazioni e l’eleganza. Tenetevi forti perché, direttamente, dai mari è nata una moto che è già diventata un simbolo per gli appassionati di motoscafi in tutto il mondo.

Riva, una special edition su due ruote all’EICMA 2023

Le caratteristiche tipiche dello scafo sono stati riproposte nella realizzazione a mano del bolide in basso, usando materiali di alta qualità come il legno di mogano. L’artigianato di alta qualità del made in Italy si riscontrato anche nel progetto GhisaRama HZRD Motorcycle. Matteo Fustinoni, boss di Hazard Motorcycle, ha scelto di dare sfogo alla sua creatività.

La passione per barche gli è nata in infanzia sulle rive del lago d’Iseo. Un pomeriggio fu invitato a fare un giro a bordo del motoscafo Riva Aquarama per un giro sul lago. Dopo 40 anni di distanza quell’esperienza è ancora impressa nella sua memoria. Lo scafo e la potenza dei motori Lamborghini divennero la sua ispirazione per la costruzione di Ghisarama. I due carburatori doppi Weber della moto ricordano i dodici Weber montati originariamente sui motori Lamborghini.

Il motore è uno Sportster Morris Magneto modificato, con un cambio elettrico Pingel e forcelle anteriori Springer accorciate. Da notare lo pneumatico slick enorme al posteriore, il sedile in pelle by Hazard & I&R Selle e carena in alluminio battuto a mano di Andrea Pozzoli. La moto ha già fatto capolino nel 2022, ma non era stata ultimata.

All’EICMA 2023 ha spiccato tra tante novità. Dopo un lunghissimo lavoro è stato raggiunto l’agognato risultato. Si tratta di un capolavoro costruito intorno al bicilindrico Ironhead del 1981 con due cilindri anteriori e valvole aperte, di cui una girata di 180 gradi, in modo da poter montare il secondo carburatore, carburatori di derivazione automobilistica, per la precisione 2 Weber da 40 mm Alfa Romeo.