Moto Guzzi e la Stelvio a 2 ruote: sono già tutti in fila per averla

La Moto Guzzi ha presentato un nuovo gioiello assoluto, stregando tutti coloro che erano presenti ad EICMA. Ecco la Stelvio a 2 ruote.

In quel di Rho Fiera, nei pressi di Milano, si è da poco conclusa l’edizione 2022 di EICMA, che ha chiamato all’accolta un gran numero di appassionati delle due ruote, per una kermesse che è sempre splendida da seguire. I marchi motociclistici hanno portato al debutto tantissime novità, con la Moto Guzzi che non poteva essere da meno, nell’ambito di un programma in cui il gruppo Piaggio, che ne è la proprietaria, crede molto.

La Piaggio stessa ha portato tanti nuovi modelli al debutto, in un momento molto fiorente per i suoi affari. Tra i più interessanti c’è senza dubbio la Moto Guzzi Stelvio, nome che ora è legato anche al mondo delle due ruote, e che nulla ha a che fare con il marchio Alfa Romeo. A questo punto, andiamo a scoprire tutti i segreti di questo gioiello, che ha subito stregato i presenti e gli appassionati che l’hanno vista sul web per la prima volta.

Moto Guzzi, ecco la splendida Stelvio che fa sognare

In quel di EICMA eravamo presenti anche noi di “Tuttomotoriweb.it“, ed abbiamo per questo avuto modo di conoscere da vicino i nuovi bolidi. La Moto Guzzi Stelvio è una on-off road, ed il suo nome è ispirato alla celebre montagna (il Passo dello Stelvio appunto), dal momento che si pone come obiettivo quello di scalare anche le vette più ardue, con una serie di dotazioni che la rendono unica.

Il cuore del progetto è il motore bicilindrio a V di 90°, che è raffreddato a liquido e che ha dalla sua delle performance eccellenti, unite ad un sound celestiale, tipico di questo storico marchio. Il frontale è splendido, e sembra davvero dominare la strada, quasi come ad indicare la dritta via nel percorso che porta a scalare anche le montagne più lontane, mentre la coda è snella ed è fatta per esaltare l’aerodinamica, in un design che è davvero magico.

Pensate che il discorso downforce è stato uno dei più approfonditi, con ben 1.500 ore di test e di simulazioni svolte in galleria del vento. La trasmission è ad albero cardanico, altra caratteristica importante della Moto Guzzi Stelvio, che sarà disponibile nel 2024. La potenza massima è di 115 cavalli con 105 Nm di coppia, mentre non ci sono ancora notizie su quello che sarà il suo prezzo. Di certo, il design è da sogno è qualsiasi cifra, per un gioiello del genere, non sarà mai eccessiva.