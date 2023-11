Marquez svela il futuro della Honda: le parole che non ti aspetti

Marc Marquez ha avuto un’altra gara dura in Malesia, ma preferisce concentrarsi sul futuro. Il campione spagnolo è sorpreso da Luca Marini.

Il supplizio di Marc Marquez in sella alla Honda sta finalmente arrivando al termine, con sole altre due gare da disputare. Il Gran Premio della Malesia lo ha visto chiudere con un mesto 13esimo posto, con ben 27 secondi di ritardo dalla Ducati del vincitore, ovvero il nostro Enea Bastianini. Il passo della RC213V è stato ancora una volta imbarazzante, anche in confronto alla Yamaha, ottima quinta con Fabio Quartararo e settima con Franco Morbidelli.

Dunque, è ormai ufficiale che la Honda è la moto peggiore di tutte, con Marquez che non può nulla per fare di più. Joan Mir è caduto per l’ennesima volta così come Takaaki Nakagami, sempre per quella chiusura dell’avantreno che ormai è quasi un’abitudine per una moto realmente disgraziata. La cosa peggiore è che non c’è mai la dimostrazione di poter fare dei passi in avanti.

Marc è sempre più vicino al debutto sulla Ducati del Gresini Racing, che avverrà esattamente tra due settimane nei test di Valencia. Nelle ultime ore, sembra essersi chiarita la posizione della Honda e l’identità del pilota che prenderà il suo posto, in base ad un vero e proprio colpo di scena che ha stravolto tutti quelli che erano stati i nostri pronostici.

Marquez, ecco le sue parole sul futuro della Honda

La Honda pare aver puntato su Luca Marini per sostituire Marc Marquez, facendo così saltare la pista di Fabio Di Giannantonio, che a questo punto sarà fuori dalla MotoGP dopo essere stato a lungo il grande favorito per salire sulla RC213V. Il nativo di Cervera, dopo il Gran Premio della Malesia, ha detto la sua sulla scelta della squadra con la quale gareggi ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“.

Ecco le sue parole: “Con Marini ho sempre avuto un buon rapporto, sarei felice se fosse lui ad andare alla Honda. Se devo essere onesto, credevo che avrebbero preso Di Giannantonio, io sono ancora alla Honda ma non faccio più parte delle strategie del team, per cui è giusto che decidano loro come meglio credono. Mi aspettavo Di Gianantonio perché era il passo più logico per un anno, ma pare che ormai arrivi Marini. Se fosse così sarei contento perché è un gran lavoratore, ma vedremo come andrà alla fine“.

Marquez è comunque felice per l’arrivo di Marini, anche se si è dimostrato molto compassionale con Di Giannantonio: “Non so quale possa essere il suo obiettivo, dal momento che ora è su una moto molto competitiva. In Honda ci vuole tanto lavoro e diverso tempo, ma se lavora bene può dare una bella mano. Mi piacerebbe se Di Giannantonio prendesse la mia moto, specialmente perché è sempre molto brutto vedere che un pilota si ritrova senza la MotoGP. Sarebbe stato il passo più naturale, ma non so cosa succederà di preciso. Marini in ogni caso si merita questa occasione perché ha fatto delle belle prove, ho un bel rapporto con lui e ne sarei felice se arrivasse lui“.