Il marchio italiano lancia l’anti-Vespa: attenzione però, è tutta elettrica

L’azienda Etriko ha presentato una serie di modelli che si basa sullo stile classico della Vespa. Ecco la variante elettrica che potrebbe avere un forte impatto sul mercato.

La Vespa è diventata una icona del Made in Italy. In una fase in cui il Belpaese era al top la Vespa si ritagliò uno spazio clamoroso, essendo uno straordinario mezzo di trasporto per le nostre città, grazie a soluzioni che l’hanno resa unica nel suo genere. Il primo modello nacque dall’estro di Corradino D’Ascanio. Grazie l’ingegnere aeronautico si sviluppò una generazione che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva tanto bisogno di spensieratezza e vento tra i capelli.

Dal 1946 ad oggi sono stati lanciati 150 modelli diversi. Il fascino di un mezzo nato per lasciare tutti senza fiato, sul piano costruttivo e di design ha ancora oggi un forte impatto sulla produzione dei competitor. La Piaggio è sempre stata un passo davanti a tutti. Nel 2021 la Vespa ha festeggiato il 75esimo anniversario con il lancio della 75th Special Series, raggiungendo un livello tecnologico clamoroso.

Decine di milioni di fan hanno trovato un emozione fortissima. Oggi si punta, chiaramente, sull’elettrico. Ed è così nata l’alternativa alla spina chiamata Etriko. L’omologazione L1 corrisponde a 50cc, quindi questi mezzi sono appetibili anche per i giovanissimi. Il sistema di frenata: 0180 mm – 0190 mm a disco. Ecco le novità principali all’ EICMA 2023 della Piaggio.

Le caratteristiche all’alternativa alla Vespa

Il peso netto è di 76 kg, mentre la potenza nominale è di 2000 W. Qui andiamo alla nota dolente per i puristi. Il motore presenta una batteria al litio: 60v 26 Ah, mentre il peso è di 9 kg. In questo caso si tratta di un modello di cilindrata basso e il peso è contenuto, ma per ricarica in modo completo il mezzo occorrono ben 6 ore. L’autonomia base è di 64 km, ma si tratta di una stima realizzata a velocità ridotte. Può essere comodamente ricaricato da una normale presa domestica.

Lo scooter vanta una presa di comodo accesso per poter essere ricaricato senza estrarre la batteria. Il modello Riviera, in particolare, colpisce per la sua semplicità classica, essendo l’espressione del design italiano storico. Il piacere di guida può essere raddoppiato con un doppio pacco batteria che spinge l’autonomia a 128 km. Parliamo sempre di stime orientative, compiute a certe condizioni specifiche. La top speed è di 45 km/h, ma scordatevi il sound delle mitiche Lambrette. Etriko è un brand che punta su moderni scooter elettrici a zero emissioni.