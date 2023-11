Volkswagen Golf R 333: la più costosa di sempre sold out in 8 minuti

Vi sono auto che vanno, letteralmente, a ruba. E’ il caso del modello special della Volkswagen Golf che ha fatto impazzire i fan.

La VW ha intrapreso una nuova strada che, a quanto pare, non sta convincendo i puristi del marchio di Wolfsburg. Il brand, infatti, ha puntato con decisione sulla tecnologia elettrica, sottovalutando l’attaccamento di un intero popolo di petrolhead alle vecchie icone. A seguito dello scandalo del dieselgate la VW ha abbandonato un certo filone di motori e di vetture per allargare gli orizzonti green.



Per ora straordinari risultati con le EV non sono arrivati e la I.D.3 non si è rivelata essere la nuova Golf come sarebbe dovuto essere in programma. Per di più in alcuni è scattato ancor più il desiderio di sfruttare al massimo il periodo attuale, sino allo scadere della dead line del 2035, per guidare potenti vetture con motori a benzina.

Volkswagen Golf R 333 è una serie speciale della compatta sportiva, pensata per soli 333 fortunati. La vettura ha tutti gli elementi distintivi della sportività teutonica, a partire da un design spigoloso ed accattivante. La regina del segmento C è giunta alla sua ottava generazione, non tradendo i principi cardine della prima storica serie lanciata nel 1974.

Le caratteristiche della Volkswagen Golf R 333

La 333 Limited Edition è un omaggio agli appassionati del racing, trasformando la Golf in una bestia in colorazione Lime Yellow Metallic con delle decalcomanie nere che contrastano con la parte inferiore dell’auto. La vettura è stata concepita per dare il suo meglio nei tratti misti, garantendo un piacere di guida inaudita.

L’auto risulta scattante e leggera e con delle enormi pinze Brembo blu è tutt’altro che neutra. Passa molto inosservata non solo per il colore, ma anche per i quattro terminali di scarico in titanio firmati da Akrapovic, che emettono un suono impressionante. Il cuore della VW è il 2.0 TSI delle tradizionali Golf R pompato a 333 cavalli come sulla 20 Years.

La trazione è integrale 4Motion, con un cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti e una accelerazione bruciante. La coppia di 420 Nm, infatti, è trasferita alle quattro ruote motrici per regalare delle sensazioni da vera sportiva. L’abitacolo è lo stesso di sempre, tirato a lucido con sedili avvolgenti, e finiture in carbonio. Spicca la targhetta metallica sulla plancia con il numero di serie. Ecco come potrebbe essere la nuova Golf che uscirà il prossimo anno.

Da 0 a 100 km/h la Golf scatta in 4,6 secondi, toccando la velocità massima di 270 km/h, stessi valori della 20 Years. La particolarità? La 333 è stata venduta in Germania in appena 8 minuti. Proposta a 76.410 euro, circa 15.000 euro in più della 20 Years, ha stabilito un piccolo record per la gioia dei puristi. Volkswagen ha organizzato un evento speciale presso l’Autostadt di Wolfsburg, dove i primi 20 proprietari hanno ricevuto la loro auto. Il video è tutto da gustare.