Volkswagen Golf 2024: la clip che ha fatto già innamorare tutti

La Volkswagen presenterà un restyling della Golf nel 2024, e c’è da dire che le forme già convincono. Ecco come sarà.

Il marchio Volkswagen ha preso la strada delle auto elettriche, ed il grande impegno sulla serie ID. ne è una chiara conferma. Tuttavia, un modello come la Golf non lascia mai indifferenti gli appassionati, e per il 2024 è in programma una grande novità. Il marchio tedesco sta infatti lavorando al restyling.

Per la Volkswagen Golf con motore a combustione, come sappiamo da tempo, si tratterà del canto del cigno, prima di convertirsi del tutto alle emissioni zero. Detto questo, andiamo a dare un’occhiata alle possibili forme della nuova Golf, che di sicuro andranno a deliziare gli appassionati.

Volkswagen, ecco come sarà il restyling della Golf

Il restyling dell’ottava generazione della Volkswagen Golf sta per essere svelato, e tra le novità principali avremo l’eliminazione del cambio meccanico. L’obiettivo della casa di Wolfsburg è quello di promuovere soluzioni efficienti e maggiormente sostenibili, e c’è da dire che questa è un’idea molto interessante.

Per quello che riguarda il resto, si sa che verranno adottate altre modifiche importanti sulla parte meccanica, mentre verrà inserito un nuovo logo, dedicato proprio alla Golf, come una sorta di messaggio di addio. Come sappiamo, infatti, si tratterà dell’ultima versione con motori a combustione, mentre la nona serie, a patto che ci sarà, verrà costituita da una gamma ad emissioni zero.

Tuttavia, ci sono alcune voci che parlano del fatto che le versioni più sportive di questo restyling, ovvero la GTI e la R, andranno ad adottare i sistemi ibridi. L’obiettivo è quello di rendere i motori più efficienti ed anche di aumentare le prestazioni, e ci sono già alcuni dati tecnici che parlano chiaro su altre versioni.

La eHybrid e la GTE avranno una maggior potenza, ma anche una batteria di dimensioni maggiori. Il motore 1.4 TSI verrà rimpiazzato dal più moderno 1.5 TSI EVO, con il motore elettrico che lo alimenterà che verrà posizionato vicino al cambio. Per quello che riguarda il modello che arriverà, la Volkswagen vuole risollevare le sue vendite.

La Golf, nel momento di maggior splendore, era in grado di far segnare circa 500.000 immatricolazioni l’anno su scala globale, mentre nel 2022 si è scesi a 177.000. Ciò non stupisce molto, visto che il mercato dell’auto è in crisi nera, con la Golf che non è più una novità.

Tuttavia, il marchio di Wolfsburg vuole porre fine alla carriera della Golf a motore a combustione nel modo migliore possibile, e tutto ciò verrà reso possibile da una buona riuscita del prodotto. Attendiamo di vedere quelle che saranno le sue forme definitive, ma per il momento dobbiamo accontentarci di un render.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, possiamo vedere il lavoro svolto da un autore di render, che ha immaginato le forme del restyling della Golf di ottava generazione. C’è da dire che il lavoro è stato svolto alla grande, ed i fan non stanno più nella pelle.