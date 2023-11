Chi vende di più tra Audi e BMW? Ecco chi vince la lotta tra tedesche

L’Audi, facente parte del Gruppo Volkswagen, è tra i brand più forti sul pianeta. La BMW è riuscita a fatturare di più della casa dei quattro anelli.

Sia BMW che Audi hanno puntato con decisione sulla tecnologia elettrica. Da una parte la casa bavarese ha cavalcato il trend, scegliendo di inaugurare un nuovo filone costruttivo che non si è dimostrato vincente. Dello stesso avviso anche la VW che ha provato a rivoluzionare il proprio listino con una serie di veicoli alla spina che, almeno alle nostre latitudini, si sono rivelate un flop totale.

Se le EV non hanno le caratteristiche tipiche delle auto del popolo, il Gruppo con sede a Wolfsburg ha, decisamente, cambiato orizzonti. Un tempo l’obiettivo era motorizzare i tedeschi, secondo il volere di Hitler, con vetture economiche ed affidabili. Le VW sono rimaste solide sul piano costruttivo, tuttavia non sono più così alla portata della fascia media.

Di conseguenza Audi che ha, da sempre, puntato su una fascia di clientela alta si è ritrovata a dover spingere ancor più sull’acceleratore con le nuove vetture alla spina. Ne sono state presentate diverse e hanno convinto per design e prestazioni. Dopo un boom iniziale, però, sono sorti diversi interrogativi. I vertici, probabilmente, hanno accelerato troppo i tempi della transizione e, persino in un Paese forte come la Germania, senza ecobonus, il mercato delle EV si è arrestato.

BMW vs Audi, chi vende di più?

La BMW è tra le vetture più ambite da giovani ma anche dai meno giovani. Questione di stile, ma soprattutto di performance da brivido. Il brand ha una gamma molto ampia e ha puntato con decisione sui SUV. L’Audi, pur presentando nella gamma del vetture a ruote alte, ha come obiettivo quello di fare strada, per ora, in segmenti diversi dagli Sport Utility Veichle. In merito alla sporitività entrambi i marchi fanno paura. Date una occhiata al record in Germania della R8.

Nonostante tutti i problemi degli ultimi anni, la BMW ha messo la freccia ed è diventato, superando la Mercedes nelle vendite globali, il brand tedesco premium numero 1. La casa bavarese, nel 2022, ha venduto 2.213.795 vetture, il 9,1% in più rispetto all’anno precedente, mentre la il marchio dei Quattro Anelli si è fermato a 2.054.962 unità, facendo registrare un calo del 5% rispetto all’anno precedente. Alle nostre latitudini Audi è il brand che ha venduto di più con 55.719 consegne, BMW si è fermato al secondo posto con 51.276 auto vendute contro le 47.325 di Mercedes. Una piccola rivincita nostrana.