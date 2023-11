Auto elettrica, sapete quanto dura un motore? Il dato fa tremare il termico

Sull’auto elettrica ci sono tanti dubbi e poche certezze da parte della clientela, ma i dati sull’affidabilità sono folli. Ecco la durata.

Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione vera e propria per ciò che riguarda il mondo delle quattro ruote, con l’auto elettrica che è pronta per recitare il ruolo della protagonista. Tuttavia, per ora non ci sta riuscendo con la clientela che predilige il motore termico, nonostante la volontà di cambiamento da parte dell’Unione Europea e dei governi in generale. Nel 2035, infatti, scatterà il divieto di produzione e vendita delle vetture con motore a combustione interna, mentre quelle acquistate in precedenza potranno continuare a circolare fino a fine vita.

Si tratta di una rivoluzione epocale, di un cambiamento che renderà tutto diverso nel futuro della nostra mobilità, ma è chiaro che, per renderlo possibile, qualcosa dovrà cambiare in fretta. L’auto elettrica ha infatti tanti problemi che andranno risolti, a cominciare dagli alti prezzi per acquistarne una. Pensate che, in Italia, la più economica è la Dacia Spring, che costa più di 20.000 euro, pur avendo solo 45 cavalli di potenza massima ed una scarsa autonomia.

Le auto elettriche, inoltre, devono risolvere l’inghippo legato alle lunghe ricariche e proprio alle autonomie, che non sono all’altezza di quelle dei veicoli a combustione interna. Ciò su cui non ci sono dubbi sono le prestazioni e la durata dei motori, che al contrario di quanto si possa pensare, sono davvero notevoli. A questo punto, andiamo a vedere quanto può resistere un motore di una vettura ad emissioni zero, con tanto di distanze da poter percorrere.

Auto elettrica, ecco quanto dura un motore

Secondo alcune stime, l’auto elettrica può percorrere distanze comprese tra i 400.000 ed i 600.000 km, durando anche oltre 10 anni. Si tratta di risultati eccezionali, che battono e non di poco quelli che vengono ottenuti dalle vetture con motore a combustione interna, che dopo i 300.000 km spesso iniziano a dare problemi, soprattutto nel caso di quelli spinti a benzina. I motori, dunque, sono una certezza, ma è chiaro che ci possano essere altri aspetti da considerare.

Infatti, l’auto elettrica si svaluta presto per via dell’usura delle batterie, e sostituirle può costare anche svariate migliaia di euro. Dunque, se sui motori potete stare tranquilli, non ce la sentiamo di dirvi la stessa cosa sulle batterie che li alimentano, ed il loro prezzo scenderà difficilmente nei prossimi anni. Per questo, l’acquisto di una EV usata, almeno per ora, è fortemente sconsigliato.