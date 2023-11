Verstappen, arriva la stangata: il Mondiale vinto porta conseguenze folli

Max Verstappen ha già vinto il terzo titolo mondiale, ma ora per lui arriva una brutta tegola. Ecco la cifra che dovrà versare ed il motivo.

Il Gran Premio del Brasile ha visto Max Verstappen mettere a referto la vittoria numero 52 della carriera, il che significa che, in quel di Las Vegas, potrebbe mettere a referto un nuovo capolavoro. Infatti, trionfando in Nevada agguanterebbe Sebastian Vettel a quota 53 vittorie in carriera, cosa che lo renderebbe il terzo pilota più vincente di sempre. Il tre volte campione del mondo ha nel mirino il suo predecessore in Red Bull, per poi dare la caccia a Michael Schumacher e Lewis Hamilton.

I due piloti che hanno vinto più di tutti sembrano essere irraggiungibili, ma con questo ritmo e con i regolamenti che non cambieranno nel prossimo biennio, è seriamente possibile pensare che le due leggende vengano messe nel mirino. Super Max ormai non sa cosa significhi la parola sbagliare, pare l’abbia completamente rimosso dal proprio dizionario a giudicare da come guida.

Verstappen ha la freddezza di un cecchino, la velocità di un giaguaro e domina la scena come il leone nella Giungla, annichilendo tutti gli avversari. Il figlio di Jos si prepara per un finale di stagione coi fiocchi, prima di dover pagare un pesante conto con la F1. Infatti, il dominio totale lo porterà a dover saldare parecchie centinaia di migliaia di euro, ed ora andremo a vedere quanto ammonta la cifra precisa.

Verstappen, cifra record da sborsare per il titolo

Detto del dominio di Max Verstappen che ha sicuramente scatenato la sua gioia e voglia di festeggiare, è ora di passare alle note (relativamente) dolenti, dal momento che lo stipendio del campione del mondo è di oltre 40 milioni di euro. Il dominio assoluto mostrato in questo 2023 gli costerà una tassa sulla SuperLicenza da oltre 1 milione di euro, una cifra che mai si era vista in passato.

Il tutto è legato dal numero di punti che ha ottenuto, dal momento che per ora è già a quota 524. Infatti, la base di partenza della cifra da pagare per la superlicenza è di 10.500 euro, ai quali vanno aggiunti 2.100 euro per ogni punto che viene conquistato. Ciò significa che al momento dovrebbe pagare 1.188.556 euro, ma è molto probabile che la cifra aumenti ancora, dal momento che non si accontenterà di certo di prendere soltanto parte alle tappe finali di Las Vegas ed Abu Dhabi, superando quota 1.300.000 se dovesse vincere anche in questi casi, secondo quanto riportato da “Auto Bild“.

Dunque, anche per Verstappen a volte ci può essere qualche piccola grana, anche se con lo stipendio che ha non avrà di certo problemi a versare quella cifra. Allo stato attuale delle cose, Logan Sargeant sarà colui che dovrà versare meno soldi, con un pagamento stimato di soli 13.375 euro, avendo ottenuto un solo punto con il decimo posto ad Austin, nel GP degli Stati Uniti, sua gara di casa. Di certo, vi aggiorneremo con quelli che saranno i dati definitivi che arriveranno dopo la fine del campionato.