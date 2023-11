Valentino Rossi, le parole che non ti aspetti sul 2015: ecco cosa fece Marquez

La MotoGP fa tappa a Sepang, dove 8 anni fa ci fu il famoso contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Ecco le loro parole su quel giorno.

Lo spettacolo della MotoGP è di scena a Sepang in questo fine settimana, dove andrà in scena il Gran Premio della Malesia. Jorge Martin deve recuperare 13 punti su Pecco Bagnaia, ma per molti questo circuito significa ben altro guardando al passato. Oltre al dramma di Marco Simoncelli del 23 di ottobre del 2011, c’è spazio anche per le polemiche, visto ciò che è accaduto ormai 8 anni fa.

Nel 2015, infatti, ci fu il fattaccio del contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez, una delle pagine di storia più importanti della MotoGP, con il “Dottore” che fu penalizzato per quanto accadde, venendo costretto a partire dall’ultimo posto nel round finale di Valencia, cosa che gli costò il mondiale, andato ad Jorge Lorenzo. Tra i due ci sono ancora scintille a distanza di tanti anni.

MotoGP, Valentino Rossi e Marquez tornano su Sepang

La MotoGP è dunque di scena a Sepang, e siamo certi che tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia ci sarà una bella sfida. Di certo, non si raggiungerà l’intensità che è stata toccata nell’ormai lontano 2015, con Valentino Rossi e Marc Marquez che vennero al contatto. Proprio in questo week-end, su “Crash.net” sono state riportate le dichiarazioni dei protagonisti ad 8 anni di distanza, e sono ancora ben convinti del loro punto di vista.

Ecco cosa ha detto il pilota di Tavullia: “Se penso adesso a quelle ultime tre gare, ho la stessa sensazione di quando ho tagliato il traguardo nel 2015. C’è una ferita che è ancora molto profonda, forse ci penso in maniera eccessiva. Per fortuna, ho fatto tante altre cose che mi rendono felice nella mia carriera, ma ricordo che in Malesia mi diede fastidio per tutta la gara, provò a farmi cadere, poi dopo il rettilineo ci siamo anche toccati“.

Valentino Rossi ha poi negato di aver dato un calcetto al suo rivale: “Lui sostiene che io gli abbia dato un calcio, ma non è affatto vero, non l’ho fatto. Comunque, lui è caduto, si è schiantato, dopo la gara sono andato dai commissari ed ero convinto che lo avrebbero fatto partire per ultimo nella gara decisiva di Valencia, ed invece decisero di prendere questa decisione contro di me. Lui rovinò una gara fondamentale per quel campionato, era la penultima del mondiale“.

Nel documentario uscito qualche mese fa di Amazon Prime e dedicato a Marquez, il nativo di Cervera ha detto la sua su ciò che accadde in quella pazzesca gara, entrata nella storia della MotoGP: “Ricordo che era il momento della conferenza stampa del Gran Premio della Malesia, mi aspettavo che mi prendesse da parte per parlarmi, invece decise di attaccarmi pubblicamente, la ritengo una cosa irrispettosa nei miei confronti, la vedo come una sorta di intimidazione. C’è ancora qualcuno che dice che io mi sarei buttato contro la sua moto, non mi ha dato spazio, e quando mi ha guardato, ha deciso di tirare fuori il piede. Credo ci sia stato anche un errore del direttore di gara, perché se non fosse stato Rossi, avrebbe tirato fuori la bandiera nera e sarebbe finita lì“.

Di certo, i fatti di Sepang hanno segnato un pezzo di storia della top class, e non verranno mai dimenticati. Le fazioni dei tifosi saranno sempre diviste tra fan del “Dottore” e di Marquez, ma ciò che è certo è che quelle erano battaglie intense, vere, fatte da personaggi che si detestavano anche fuori dalla pista. Forse, al giorno d’oggi, questo è un qualcosa che manca alla top class, e sulla quale difficilmente si tornerà mai indietro.