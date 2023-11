Marquez suona la carica: arriva la rivelazione sul suo futuro in Ducati

Marc Marquez è pronto per salire sulla Ducati, ma da parte sua arriva anche un avvertimento. Il nativo di Cervera sa che non può sbagliare.

La resa dei conti si avvicina sempre di più per ,Marc Marquez, che alla fine di novembre proverà la Ducati Desmosedici GP23 del Gresini Racing. Il nativo di Cervera è alla vigilia delle ultime tre gare con la Honda, la prima delle quali verrà corsa in questo fine settimana a Sepang, per il Gran Premio della Malesia. Si tratta di una pista difficile e molto tecnica, che in passato lo ha visto protagonista di grandi gare, a volte decisive per la vittoria dei titoli mondiali.

Nella settimana di avvicinamento a questa tappa, Marquez ha detto che ci sarà molto da soffrire, in quanto la sua Honda potrebbe non adattarsi al meglio. Che il 2023 sarebbe stato un anno difficile lo si era capito proprio dai test invernali, che erano stati disputati qui a febbraio. La RC213V fu proposta in quattro differenti configurazioni, ma tutte quante non portarono ai risultati sperati dal #93. Effettivamente, la Honda è poi andata in enorme difficoltà sin dall’inizio, per poi vivere un’estate ancor peggiore ed un terzo di campionato leggermente più discreto.

Tuttavia, Marc ha conquistato un solo podio con il terzo posto di Motegi, che ha anticipato di due giorni l’annuncio del suo addio alla casa dell’Ala Dorata. La notizia ha sorpreso tutti, dal momento che la maggior parte delle persone credeva che, alla fine, lo spagnolo avrebbe deciso di restare sulla RC213V, ma alla fine è arrivato l’annuncio del suo passaggio alla Ducati. Di certo, per l’otto volte campione del mondo si tratterà di un cambiamento enorme, dal momento che guiderà per la prima volta una moto diversa da quella giapponese. Il segreto sarà quello di non porsi obiettivi esagerati, ma di lavorare passo dopo passo per comprendere al meglio il mezzo.

Marquez, ecco le sue parole in conferenza stampa

Nella conferenza stampa del GP della Malesia, Marc Marquez è stato uno dei protagonisti, ed ormai non si parla quasi più delle gare di quest’anno, ma di ciò che accadrà il prossimo anno con la Ducati del Gresini Racing. Ancora una volta, il rider iberico è stato molto onesto ed ha detto che con la Ducati non ci saranno più scuse, ed è carico e motivato in vista di un bel campionato.

Ecco le sue parole: “So che ci sono molte aspettative sui test di Valencia, perché è un cambio di marca e perché è già capitato in passato di creare molta attesa con gli altri piloti. Io ora devo provare a scacciare via questa aspettativa. Dovrò adattarmi man mano, perché ho corso per tanti anni con lo stesso tipo di moto. Voglio subito provare a crescere e ad imparare i segreti della Ducati“.

Marquez non ha dubbi sul fatto che l’arrivo in Ducati dovrà essere un’occasione da non buttare: “Appena salirò sulla Ducati non ci saranno più scuse. Ci sono tanti tipi di piloti che con questa moto riescono ad andare molto forte, anche se di costanti ce ne sono solo due, ovvero Jorge Martin e Pecco Bagnaia. La costanza è un elemento fondamentale, perché è quella che ti permette di giocarsi i campionati“.

Marc ha detto che non ha intenzione di porsi obiettivi troppo grandi per la sua prima stagione sulla Desmosedici: “Non ho intenzione di pormi obiettivi per il prossimo anno, almeno prima di provare la moto. Prima voglio salirci sopra, poi chiudere la pre-stagione e poi vedrò esattamente a che punto saremo. Sarebbe uno sbaglio iniziare il nuovo lavoro ponendomi un chiaro obiettivo, devo restare concentrato sul capire la moto“.