Torna la Lambretta? Il modello proposto fa sognare gli appassionati

La Lambretta è un mito italiano, che ha fatto sognare generazione di fan. Ora può tornare con un modello davvero unico.

L’Italia è da sempre legata a doppio filo con il mondo dei motori, sia per quello che riguarda le due che le quattro ruote. Oggi sentiamo sempre parlare di Ducati, di Aprilia e di altri marchi, ma tanti anni fa venne al mondo anche un altro mito, ed il suo nome è Lambretta.

Si tratta di uno scooter italiano prodotto dall’industria meccanica Innocenti di Milano, nel quartiere Lambrate, ed è da quello che deriva il nome. La produzione andò avanti dal 1947 al 1972 almeno per ciò che riguarda il modello originale, e la Lambretta oggi potrebbe tornare con un modello a dir poco esclusivo.

Lambretta, ecco il mito che potrebbe tornare

L’importanza della Lambretta è ben nota, ed oggi rivederne una nuova di zecca sarebbe un sogno per tanti fan. Il designer Tommaso D’Amico ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, nel quale ha mostrato la Hight Tech 400, un’ipotetica versione che potrebbe riportare in vita questo mito che ha fatto la storia delle due ruote italiane.

La linea, come dalla stessa descrizione dell’autore si può capire, è simile a quella delle Lambretta del passato, ma ci sono diversi dettagli differenti, come i fari, sia quello anteriore che posteriore. Il sellino assume una forma ancor più accattivante, lo scarico è di nuova concezione, così come una scocca che assume una linea evoluta e migliorata sotto il profilo della sicurezza e della resistenza.

L’obiettivo dell’autore è quello di valorizzare la creatività ed i grandi prodotti italiani, con la Lambretta che è un nostro orgoglio che va esaltato, contrastando l’arrivo di troppi modelli dall’estero che hanno ormai invaso il nostro territorio. Va specificato che questo modello è frutto della fantasia dell’autore, ma sarebbe un sogno vederlo davvero.