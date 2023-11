Bloccato in auto? Ecco il metodo salvavita per aprire la portiera in un baleno

Vi sarà capitato di affrontare questo problema e non saper come venirne fuori senza creare dei danni all’auto. Rimarrete a bocca aperta.

In auto i guai possono essere sempre all’ordine del giorno. Vi raccomandiamo sempre di prestare una attenzione massima alla guida, ma anche da fermi possono avvenire dei problemi annosi. Una delle scocciature più grandi è quello di trovare le portiere bloccate. Potreste aver commesso l’errore di aver chiuso anche il vostro cane o bambino in auto.

Niente paura per quanto le cause possano essere diverse, non dovrete per forza andare a forzare la serratura delle portiere, ma si può trovare una soluzione facile e veloce. In alcuni casi se manometterete le portiere è possibile aggravare anche il problema, soprattutto se c’è un blocco elettronico interno. Quindi state sereni e affrontate la situazione con grande lucidità, anche se il vostro bambino dovesse urlare nell’abitacolo.

Come tanti altri aspetti della vita, prevenire è sempre meglio che curare. Quindi tra le varie ipotesi, oltre quello più ovvie legate alla chiave di apertura, potrebbero esserci anche aspetti di usura. A tal proposito vi suggeriamo sempre di non inserire chiavi sporche nelle serrature perché le impurità all’interno dei cilindretti possono usurare e bloccare le portiere.

Auto, la soluzione fai da te per aprire la portiera

Qualora si usi un telecomando o l’auto si avviasse con un pulsante, riuscendo a riconoscere la chiave a distanza, diventa importante mantenere sempre efficiente la batteria del telecomando. Può anche capitare che con temperature molto basse o con elevati tassi di umidità le portiere si blocchino. Vi sono diversi prodotti che possono essere usati per risolvere il problema temporaneo. Date una occhiata a come questa bambina è uscita fuori dal finestrino di una vettura in corsa.

Vi sono accortezze necessarie, ma davanti ad un problema di natura elettrica o di dimenticanza, c’è poco da fare. Se doveste trovarvi nella spiacevole situazione in cui non potete proprio rivolgervi al vostro meccanico di fiducia, nell’immediato vi consigliamo di seguire i semplici passaggi del protagonista del video in alto di Beenie Man. Con un bambino bloccato nell’abitacolo e l’impossibilità di entrare in auto, l’uomo ha risolto la problematica con due semplici stura lavandini di pochi euro sui finestrini.

Se lo sportello rimane bloccato, quello che potreste fare è agganciare due stura lavandini sul finestrino, applicando dello scotch. Se non si tratta di un problema meccanico la porta dovrebbe comunque potersi aprire azionando la maniglia interna, una volta fatto pressione e portato giù il vetro. Non esiste metodo più comodo, economico e rapido per risolvere il problema, sbloccando poi la portiere senza creare danni.