Brivido in auto: ecco come una bambina è finita fuori dal finestrino (VIDEO)

Cosa significa essere in auto e in pochi secondi trovarsi nel bel mezzo di una tragedia. In un video il dramma vissuto da una bimba.

Negli ultimi anni è stato fatto molto in termini di sicurezza all’interno dei veicoli, specialmente per quanto concerne la presenza di minori. In Italia, ad esempio, con l’articolo 172 del Codice delle Strada è stato decretato l’obbligo di utilizzo di sistemi di ritenuta così da allontanare la possibilità di traumi, lesioni o gravi conseguenze in caso di incidente. In sintesi quando sull’autovettura viaggiano bambini di età inferiore ai 12 anni e di altezza fino ai 150 cm, non si può prescindere dal seggiolino.

Un dikatat, questo, che seppure abbia costretto le famiglie ad una spesa extra, magari anche consistente a seconda del livello del prodotto prescelto, ha sicuramente ridotto il numero di crash con esito infausto o particolarmente severo.

Lasciando invece il nostro Paese e trasferendoci in Asia, possiamo notare come la trascuretezza rischi di generare situazioni a dir poco drammatiche.

Bimba vola dal finestrino dell’auto: cosa è davvero successo

E’ proprio guardando certe immagini, che dovremmo renderci conto di quanto cruciale sia adottare tutti i sistemi necessari per arginare probabili scenari tragici.

In questo caso la disavventura ha avuto luogo in Cina. Vittime, sono state una mamma con la sua piccola in viaggio a bordo di una Tesla Model 3.