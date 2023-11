F1, scoperto il segreto della Red Bull: tifosi della Ferrari a bocca aperta

La Red Bull Racing ha sempre costruito la sua fama di miglior team su soluzioni aerodinamiche estreme. Ecco l’ultima trovata che sta facendo impazzire la concorrenza.

Nel Paddock, a due GP dalla conclusione della stagione, non è ancora chiaro come Max Verstappen sia stato in grado di ottenere una striscia di 10 vittorie di fila nel 2023. Non solo ha conquistato la più lunga serie di trionfi nell’arco di una singola annata, ma ne ha celebrato già 17 trionfi che potrebbero diventare anche 19 tre 3 settimane.

Con l’annullamento della tappa di Imola, in sostanza, Max ha mancato la vittoria solo in Arabia Saudita, Azerbaijan e Singapore. In quest’ultima tappa ha mancato il podio, non riuscendo ad eguagliare la striscia pulita che era stata registrata da Michael Schumacher ai tempi della Ferrari. La squadra austriaca sembra irrefrenabile anche in vista della prossima stagione.

La sensazione è come se godessero di un vantaggio tecnico talmente superiore rispetto alla concorrenza che possono permettersi di tutto, anche di eguagliare o superare i record storici della categoria. Non c’è limite per il figlio d’arte di Jos che ha dimostrato di avere una grande fame di trionfi. A soli 26 anni ha già sopravanzato Alain Prost ed è -1 dai trionfi all time di Sebastian Vettel.

A quel punto gli mancherebbero solo le 91 vittorie di Michael Schumacher e il traguardo massimo di 103 firmato da Lewis Hamilton. Per quanto i numeri siano drogati, ci si trova difronte ad un fenomeno assoluto. Max sta meritando, ampiamente, tutti i riconoscimenti che sta ottenendo. Difficilmente qualcuno riuscirà a fermarlo anche nei 2 anni successivi. Di punti di forza la vettura progettata dal gruppo di tecnici capitanati da Adrian Newey ne ha diversi.

I segreti della Red Bull Racing

Vi abbiamo spesso parlato del fondo vettura che rappresenta uno dei punti chiave della RB19. Il gruppo di ingegneri, guidati da Pierre Waché, da alcuni GP ha lanciato una doppia inclinazione nell’estrattore posteriore che si può vedere nel bordo d’uscita del diffusore. A Milton Keynes si sono inventati una soluzione innovativa con un secondo micro estrattore in ciascuno dei due canali ai lati della struttura deformabile del cambio.

In molti, nel Paddock, si era chiesti che benefici apportasse una tale soluzione e se fosse regolare. Si tratta di una modifica, assolutamente, in linea con i regolamenti perché rientra nelle norme della FIA. È probabile che contribuisca a creare una variazione di carico lungo l’arco del diffusore per essere più efficiente. In sostanza si ottengono performance migliori, mentre l’ala inferiore ha un punto di corda più corto.

Sono riusciti quindi a rendere più funzionale il lavoro di estrattore, beam wing e ala posteriore con un’integrazione fra le parti frutto di un attento lavoro di micro-aerodinamica, come riportato su Motorsport.com. Di questo passo nessuno riuscirà mai a raggiungere i livelli della RB19. La McLaren, motorizzata Mercedes, si è avvicinata ma la distanza è ancora siderale. Norris ha potuto battagliare solo per qualche tornata con il tre volte iridato del team austriaco.