MotoGP, Pedrosa distrugge Marquez: arrivano parole molto dure

Dani Pedrosa è stato compagno di squadra di Marc Marquez, in una delle coppie più forti della storia della MotoGP. Ecco il suo commento.

La MotoGP ha vissuto un’era di fenomeni assoluti a partire dai primi anni Duemila in poi. Tra di essi, figura sicuramente Dani Pedrosa, che però non ha mai messo le mani su un titolo mondiale piloti in top class. Il rider iberico è capitato in un momento ricco di fenomeni, ed anche il suo fisico, piuttosto minuto, non gli ha di certo dato una mano.

Tuttavia, in queste presenze che ha fatto nelle ultime annate con la KTM come Wild Card, ha fatto vedere di cosa è ancora capace. Infatti, ha chiuso al quarto posto al GP di Misano, battendo i compagni di squadra ed anche nettamente. Infatti, Brad Binder è addirittura finito per le terre nel tentativo di seguire Pedrosa, che aveva un passo differente.

Pedrosa è stato per anni un punto fermo di casa Honda, condividendo il box con Marc Marquez dal 2013 al 2018. Il nativo di Cervera ha vinto nettamente il confronto diventando la nuova star della MotoGP, ma c’è da dire che il lavoro svolto da Dani dal punto di vista tecnico ha sempre fatto la differenza.

MotoGP, ecco le parole di Pedrosa su Marquez

Il 2024 sarà l’anno del grande cambiamento, che potrebbe sconvolgere la MotoGP. Marc Marquez passerà alla Ducati del Gresini Racing, lasciando la Honda dopo ben 11 stagioni passate assieme alla casa dell’Ala Dorata. Si tratta di un qualcosa che in pochi avrebbero potuto prevedere, ma è evidente che, nella vita e nello sport, non si possa mai dire nulla con certezza.

In queste ore, Dani Pedrosa ha parlato della crisi tecnica della Honda in un’intervista riportata da “Motosan“. L’ex stella della MotoGP ha dato una sua spiegazione delle difficoltà di guida dell’ex compagno di squadra, affermando che c’è di mezzo anche il grande progresso tecnologico di questa nuova era.

Ecco le sue parole: “Alla fine, si tratta di sviluppare al massimo lo stile di guida con il quale controlli meglio il gas. Devi fare un lavoro incredibile con le sospensioni e con il telaio per domare tutti quei dettagli che la modo non può fare in modo naturale. Marc ha fatto tutto bene in passato, ma ora non ci riesce più con il grande progresso tecnologico. Oggi non riesce più a tirare fuori tutto ciò di cui ha bisogno dalla Honda“.