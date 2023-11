Ferrari, Leclerc è disperato: chiede il miracolo alla Madonna

In casa Ferrari la sfortuna sta diventando un vero e proprio caso. Ecco cosa a Leclerc è accaduto in Brasile nel giro di formazione.

La reazione all’ennesimo DNF in carriera è diventato il vero highlight del Gran Premio del Brasile. Pronti, via e nel giro di formazione la SF-23 del numero 16 si è stampata contro il muro della Ferradura. Tra lo stupore generale dei fan il monegasco ha provato a schiodarsi dalle barriere, ma i danni riportati erano così ampi da generare una reazione via radio clamorosa.

Il GP del Brasile di F1 è finito ancora prima di iniziare per il monegasco con un laconico: “Perché sono così sfortunato?” Se lo è ripetuto, via radio, due volte. Sarebbe dovuto scattare al fianco del pole man, Max Verstappen, dopo una ottima qualifica nella giornata di venerdì. Il classe 1997 è stato costretto a tornare ai box. Una occasione svanita per rosicchiare dei punti alla Mercedes in chiave costruttori.

Sainz, infatti, si è trovato in ottava posizione dopo l’esposizione della bandiera rossa che ha interrotto la gara dopo tre giri. In ogni caso ben 4 team sono risultati, in termini di passo, superiori alla SF-23. Probabilmente sarebbe stata una gara di sofferenza per il monegasco, come la Sprint Race. Leclerc, dopo il problema idraulico, si è presentato sconfortato davanti alle telecamere di Sky Sport.

Le parole affrante di Leclerc

Un vero e proprio shock inaspettato per il numero 16. Sul circuito di Interlagos il driver della Ferrari ha segnato un nuovo capitolo della sua incredibile serie di episodi sfortunati della sua carriera. Il tabù, oramai, non è solo legato al tracciato cittadino di Monaco. Charles è arrivato alla fine di questo annata con il morale a pezzi.

Il monegasco avrebbe voluto strappare un podio in Brasile, anche perché difficilmente avrebbe lottato per la massima posta. Ora la sua posizione in classifica è diventata, veramente, deficitaria. Dopo il secondo posto dello scorso anno questo tracollo è risultato inaspettato. “La macchina ha perso l’idraulica. Come sono sfortunato“, per di più non è riuscito a tornare in pista nonostante la bandiera rossa nel primo giro.

In sostanza il numero 16 è andato in testacoda alla curva 6. Vi era un sbuffo di fumo dalla parte posteriore della wing car e poi si sono bloccate le gomme. Un guaio al motore potrebbe essere stato il motivo del DNF. “Il problema che ho avuto? Non posso dire i dettagli – ha affermato a Sky Sport prima di girarsi verso l’addetta stampa del Cavallino – Posso dire i dettagli? No. Ok. Ho perso l’idraulica del volante, quindi le ruote posteriori sono andate in bloccaggio per un fatto di sicurezza sul motore. Io non potevo fare nulla e sono finito a muro. Non ho nemmeno avuto modo di sfruttare la bandiera rossa per ripartire“.

Leclerc ha poi aggiunto: “Sono arrabbiato. Mi dispiace tanto quanto avvenuto perchè tutto il weekend era stato impostato per fare bene oggi, invece torno a casa dopo 3 curve. Mi fa male e basta. Quest’anno non sono certo stato fortunato, dovrò fare un viaggio a Lourdes a questo punto. Non so cosa fare. Io do tutto quando metto il casco. Tutti sanno che do il 150%, tuttavia fa male! Ne parleremo con il team e niente“.