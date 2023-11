Sainz racconta la sua sofferenza: fan Ferrari con il fiato sospeso per la gara

La Scuderia Ferrari ha raccolto meno del previsto anche nella Sprint Race del Brasile. Ecco cosa ha ammesso Sainz a fine gara.

In previsione della sfida principale di Interlagos, la Rossa ha portato a casa appena 5 punti per merito del quinto posto di Leclerc e dell’ottavo di Sainz nella gara breve. Il prodotto della FDA è stato caparbio a recuperare due posizioni, riuscendo a mettere le ruote davanti alla Mercedes W14 di Lewis Hamilton. Il suo teammate è stato in balia degli attacchi avversari per tutta la durata della SR.

Le Red Bull Racing hanno dimostrato di avere un altro passo. Max Verstappen ha ottenuto la 4 vittoria su 6 SR della sua stagione (le altre due sono state conquistate da Perez in Azerbaijan e Piastri in Qatar), mentre al secondo posto è arrivato un brillante Lando Norris, pole man della gara breve. L’inglese non ha potuto nulla contro lo strapotere del 3 volte iridato, ma si è difeso, egregiamente, dai tentativi di rimonta di Sergio Perez.

La corsa dei ferraristi è partita già ad handicap a causa di una strategia ben precisa. Si è deciso di sacrificare un risultato migliore nella SR per puntare, direttamente, alla sfida domenica. Leclerc, infatti, ha rinunciato a utilizzare l’unico treno di gomme Soft nuovo a disposizione nella fase finale della sessione di qualifica. Alla partenza sulle SF-23 di Charles e Carlos hanno montato due set usati della mescola rossa con l’obiettivo di arrivare al traguardo con discrete performance.

Allo start i rivali dell’AlphaTauri, Tsunoda e Ricciardo, sono stati bruciati. Tuttavia, il lavoro di gestione, ancora una volta, è risultato più arduo del previsto per i ferraristi. Le temperature a San Paolo, dopo l’acquazzone torrenziale del venerdì, si sono alzate in modo clamoroso. Sainz si è dovuto battere con Ricciardo e Piastri per strappare un punticino. Leclerc, invece, è arrivato quinto, battendo la Mercedes di Hamilton.

Il commento di Carlos Sainz

In graduatoria tra Mercedes e Ferrari c’è sempre una lotta molto serrata. Ora vi sono 24 punti a separare le due compagini che da inizio campionato stanno lottando per la seconda piazza nei costruttori. Nella gara odierna sono previsti 71 giri e Charles si schiererà nella seconda casella, al fianco della pole man Max Verstappen. Carlos, partirà , dalla settima piazzola al fianco di George Russell.

Ci sarà da soffrire anche nel GP perché la Rossa non ha molte armi da giocarsi. Si è deciso di non sviluppare più la SF23 e non sono stati sostituiti i motori. Sarà una prova di affidabilità e di gestione gomme. Nelle prime fasi di gara Leclerc e Sainz proveranno ad estrarre dal cilindro una difesa impeccabile. La fuga di Max Verstappen non è in discussione.

Ai media Ferrari, Carlos Sainz, al termine della SR ha dichiarato: “Oggi nella Sprint Race c’è stato da soffrire più del previsto. Abbiamo dovuto gestire le temperature del motore e le gomme e questo ci ha costretto a parecchio lift and coast fin dalle prime fasi di gara, il che ha ovviamente influito sulla nostra prestazione. Sono fiducioso che le cose domani andranno meglio, che sarò in grado di spingere di più con vettura e gomme e potrò quindi recuperare qualche posizione“.