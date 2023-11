Questa Alfa Romeo è unica nel suo genere: potenza al servizio dell’eleganza

Il marchio Alfa Romeo ha deliziato i fan con un nuovo modello da sogno, ed ora lo andremo a scoprire. Che spettacolo.

Se il mercato dell’auto affronta una fase delicata, lo stesso non si può dire dell’Alfa Romeo, che sta invece facendo la sua fortuna in questi anni. Dopo un periodo difficile, il programma di rilancio voluto da Sergio Marchionne ha dato i suoi frutti, con il gruppo Stellantis che ha deciso di investire e non poco su questo marchio, che è storico e che ha ottenuto grandi successi nel passato.

Il programma per il futuro è molto chiaro, con tanti nuovi modelli che sono pronti a fare il loro debutto. Nel 2024 arriverà il nuovo B-SUV elettrico, che rappresenterà il debutto delle emissioni zero su una vettura della casa di Arese. Ovviamente, i clienti potranno optare anche per il motore ibrido a benzina, cosa che non accadrà più dal 2025 in poi.

Per quella data è atteso l’arrivo della nuova Giulia, che sarà solo elettrica, così come anche per il SUV Stelvio che sarà solo elettrico dal 2026 in avanti. Nel 2027 sarà il momento di un nuovo SUV di Segmento E, pensato per far bene in Cina e negli Stati Uniti, mercati sui quali l’Alfa Romeo punta molto.

L’obiettivo è quello di raggiungere e battere il record di vendite del 1990, quando l’Alfa Romeo riuscì ad immatricolare oltre 220.000 vetture. Non si tratterà di un target semplice, ma l’Alfa sta facendo un gran lavoro anche sotto il profilo del marketing. La conferma ci arriva anche dalla vettura svelata in questi giorni, una versione speciale davvero notevole e che ha stregato i fan. Andiamo a scoprirla.

Alfa Romeo, ecco la nuova 4C Unica da togliere il fiato

Nel corso di questi giorni, è andato in scena lo show Auto e Moto d’Epoca in quel di Bologna, con l’Alfa Romeo che è stata grande protagonista vista la presenza della nuova supercar, la 33 Stradale, ma anche la presentazione della 4C Unica, una one-off da togliere il fiato per le sue forme ed il suo mitico design.

Si tratta di un modello speciale che commemora il decimo anniversario della nascita di questa vettura, nella sua edizione “Designer’s Cut“, ed era stata annunciata qualche mese fa. Ad occuparsi del disegno è stato Alessandro Maccolini, con un Biscione presente sul cofano che è dipinto di bianco, così come la striscia presente sul cofano anteriore. I rendering di qualche tempo fa parlavano di cerchi a razze multiple, ma quella finale ha un tradizionale design a razze multiple.

Il motore produce 240 cavalli ed è sempre il turbo da 1,8 litri, o almeno, la casa di Arese non ha comunicato novità da questo punto di vista. Inoltre, non sono stati forniti dettagli su quello che è il prezzo definitivo di questo gioiello, ma siamo certi che chiunque la otterrà dovrà spendere una bella cifra. Come detto, si tratta di un modello unico, che non verrà prodotto in più di un esemplare, e ci sarà una vera e propria fila ad attendere di poter tentare l’acquisto.