MotoGP, Quartararo e quelle parole su Valentino Rossi: ecco la grande paura

Fabio Quartararo è arrivato in Yamaha factory nel 2021, ed ha subito fatto vedere di essere una star della MotoGP. Ecco le sue parole.

La MotoGP si avvia a completare la stagione 2023, dominata in lungo ed in largo dalla Ducati. La sfida è concetrata tra Pecco Bagnaia ed Jorge Martin, che sono separati da appena 13 punti, con tutti gli altri lontani anni luce e tagliati fuori da tempo. Sin dalle prime battute di questa stagione si era capito che contro la Desmosedici GP23 non ci sarebbe stato nulla da fare, con i rivali della casa di Borgo Panigale condannati alle retrovie.

Tra di essi c’è anche Fabio Quartararo, che con la Yamaha ha ottenuto solamente due podi, chiudendo terzo ad Austin ed in India. Vedere un campione di questo livello finire relegato nelle retrovie è davvero molto triste, anche perché nell’ultimo biennio era sempre stato al top, vincendo il mondiale nel 2021 e giocandosela fino in fondo nel 2022.

L’ultima vittoria di “El Diablo”, pensate voi, risale al GP di Germania del 2022, all’inizio di quell’estate, e poi lo abbiamo visto solo pochissime altre volte sul podio. Quello che sembrava un mondiale in cassaforte è stato l’inizio dell’incubo, con una M1 che di essere competitiva non ne ha voluto sapere per tutto l’anno.

Come lo stesso ex campione della MotoGP ha detto più volte, la Yamaha non ha più nemmeno un punto di forza, visto che non è la migliore neanche a livello di guidabilità e di inserimento in curva, aspetti sui quali ha sempre fatto la differenza rispetto alla concorrenza, che ora sono diventati punti critici.

Eppure, se andiamo a ben guardare, la crisi della casa di Iwata è cominciata nel lontano 2016, dopo il titolo vinto da Jorge Lorenzo contro Valentino Rossi, ed il titolo del 2021 è stato solo un miracolo del rider transalpino. La Yamaha è una comparsa da troppo tempo, ed è il momento di cambiare.

MotoGP, ecco le parole di Fabio Quartararo

La MotoGP ha bisogno di un grande campione come Fabio Quartararo, che ha ancora un anno di contratto con la Yamaha. Ricordiamo che, all’inizio del 2021, “El Diablo” ha sostituito Valentino Rossi sulla M1 ufficiale, mentre il “Dottore” fu spostato nel team Petronas, dove corse il suo ultimo anno in top class.

In un’intervista riportata da “Motosan“, Quartararo ha espresso una vera e propria paura legata al 2021, ovvero al suo primo anno in Yamaha ufficiale, quello che lo portò a vincere il titolo mondiale. Si trattò, appunto, della stagione in cui sostituì il pilota di Tavullia, cosa che scatenò in lui una forte ansia. Tutto era legato al timore di poter essere attaccato dai tifosi italiani nelle gare come quella del Mugello o di Misano, essendo colui che aveva preso il posto dell’idolo delle folle. Per fortuna, non accadde nulla di simile, con Quartararo che vinse il mondiale proprio a Misano.

Ecco le sue parole sull’argomento: “Non è stato affatto facile prendere il posto di Valentino Rossi, mi viene ancora la pelle d’oca se ripenso a quel momento. Me lo dissero il 24 di dicembre, era la vigilia di Natale, avevo molta paura di essere criticato dai tifosi italiani, ed inoltre, lui non aveva ancora deciso di ritirarsi, ma si era legato al team Petronas“.

Quella di Quartararo era una paura concreta, ma per fortuna non è accaduto niente di tutto ciò: “Avevo il timore che i fan italiani, al Mugello o a Misano, se la potessero prendere con me vedendomi sulla moto ufficiale al suo posto. Per fortuna, tutto è andato per il meglio ed ho vinto il titolo al primo colpo con quella moto“.