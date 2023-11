MotoGP, colpo a sorpresa della Honda? Un italiano può sostituire Marquez

La MotoGP segue da vicino le vicende di casa Honda, che deve trovare un sostituto di Marc Marquez. Ecco il nuovo candidato.

La situazione che sta vivendo la Honda in questo periodo storico della MotoGP è la peggiore di sempre, dal momento che Marc Marquez saluterà a fine anno e si fatica a trovare un sostituto. Di sicuro, ma su questo c’erano pochi dubbi, non si troverà un qualcuno che è all’altezza del nativo di Cervera, visto che parliamo di uno dei più forti di sempre ad aver preso parte alla categoria.

Marc ha deciso, dopo anni difficili, di salutare la casa dell’Ala Dorata per passare alla Ducati del Gresini Racing, cosa che gli darà modo di guidare, finalmente, la moto migliore di tutte. La Honda è la casa più vincente della storia della MotoGP, ma sembra che non ci sia modo di uscire dalla crisi.

Infatti, la RC213V è involuta invece che migliorata nel corso di questa stagione, se non per qualche sprazzo di Marquez che ha chiuso terzo a Motegi, regalandosi l’unico podio stagionale. Senza un talento di questo tipo si rischia il ko definitivo, ed al momento, non c’è ancora un favorito chiaro per prenderne il posto.

Inizialmente, si era parlato dei piloti dell’Aprilia, che però hanno tutti un contratto anche per il 2024. Miguel Oliveira si è detto lusingato per l’interesse della Honda ma ha poi rifiutato, così come hanno fatto gli altri.

Fabio Quartararo ha indirettamente fatto capire che non andrà mai alla Honda, visto che, interpellato su un suo possibile addio alla Yamaha, aveva parlato di un cambio di squadra che sarebbe maturato solo in caso di passaggio ad un progetto vincente.

Un altro nome che era stato messo sul piatto è quello di Johann Zarco, che lascerà la Pramac per passare alla Honda, ma a quella del team di Lucio Cecchinello. Quest’ultimo ha detto che Zarco guiderà sicuramente la sua moto e che non passerà all’HRC, chiudendo, di fatto, la porta a questa evenienza.

MotoGP, Luca Marini nel mirino della Honda

Secondo quanto riportato da “SKY“, Alberto Puig avrebbe incontrato Luca Marini per discutere di un suo approdo in Honda. Il boss del team nipponico, che punta a ritornare al top in MotoGP, sta sondando diversi nomi, e quello più caldo al momento sarebbe proprio quello del fratellino di Valentino Rossi.

Pare che l’incontro tra Marini e Puig si sia svolto durante il week-end del GP della Thailandia, di pochi giorni fa, ma il favorito sembra sempre essere Fabio Di Giannantonio. Secondo quanto riportato dalla fonte sopracitata, pare che il rider capitolino stia attendendo una telefonata importante in questi giorni, che potrebbe portarlo a prendere un aereo ed a recarsi a Barcellona per firmare il contratto.

Vero è che la Honda non è più la casa che dominava la MotoGP in lungo ed in largo, ma per uno che rischiava di non essere al via la RC213V ufficiale è un’occasione. Infatti, Di Giannantonio verrà rimpiazzato da Marc Marquez sulla Ducati del Gresini Racing, ed al momento è la Honda ufficiale la sua unica speranza per restare in top class. La casa dell’Ala Dorata di alternative non ne ha molte, se non Marini che è stato sondato proprio in questi giorni.

Marini ha da poco rinnovato il contratto con il Mooney VR46 Racing Team, ma è chiaro che la chiamata di un team ufficiale potrebbe cambiare le carte in tavola. Le prestazioni di Marini sono nettamente migliorate in queste ultime gare, ed ora ci sarà da capire quello che sarà l’evolversi della vicenda.