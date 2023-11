F1, la Ferrari copia la Red Bull? L’indiscrezione che fa sognare i tifosi

Il mondiale di F1 targato 2023 volge al termine, con la Ferrari che sta già pensando alla nuova auto. Ecco l’ultima novità.

La F1 è pronta per salutare la stagione 2023, dal momento che ormai sono rimaste in calendario solo le tappe di Las Vegas ed Abu Dhabi. La Ferrari ha vinto la gara di Singapore con Carlos Sainz, ed è stata l’unica vettura a non essere una Red Bull che è salita sul gradino più alto del podio.

Si tratta comunque di un vero e proprio brodino considerando le aspettative di inizio stagione, che parlavano di una Ferrari candidata al titolo mondiale. La F1 ha bisogno di avere al top la Scuderia modenese, che da troppo tempo attende il suo riscatto, ed ora vedremo quali sono le idee per il prossimo progetto.

F1, ecco perché la Ferrari copierà la Red Bull

Il digiuno della Ferrari con i titoli mondiali in F1 prosegue, ed ogni anno assistiamo ad un film troppo simile a quello precedente. Da ormai tanto tempo si parla della vettura del 2024, che sarà una rottura totale con la SF-23. Quella di questa stagione sarebbe dovuta essere un’auto da mondiale, ma sin da subito si è capito che non avrebbe mai potuto competere con la Red Bull.

Per cercare di chiudere un gap importante, soprattutto in termini di passo gara, verrà introdotto un concetto del tutto nuovo, come ha detto il direttore del reparto telaio, ovvero Enrico Cardile. Si parla molto di possibili cambiamenti alle sospensioni, ma nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni.

Secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, la Ferrari starebbe riprendendo il telaio a chiglia della Red Bull, in modo da favorire un miglior comportamento aerodinamico e la ricerca dell’effetto suolo. Non verrà cambiato lo schema della sospensione anteriore, che è il push rod, mentre la RB19 e la McLaren, ovvero le auto migliori, hanno deciso di puntare sul pull rod.

Tuttavia, anche in questa zona ci saranno delle importanti novità. I bracci saranno molto inclinati per favorire l’effetto anti-dive ed anti-squat al posteriore, ma le novità più importante, come detto prima, la troveremo nella zona della scocca, ovvero il punto in cui nasce tutta una monoposto.

La posizione del cono antintrusione sarà rivista, dal momento che quella attuale, per quanto riguarda quello inferiore, impedisce una buona ricerca della downforce. L’obiettivo è quello di creare un sottosquadro utile a portare il flusso sulla parte bassa del fondo.

Inoltre, la zona anteriore del telaio della nuova F1 ad effetto suolo di Maranello non avrà più una sezione squadrata come sulla SF-23, ma andrà a seguire la forma di una chiglia come fatto già sulla Red Bull. L’obiettivo è quello di ridurre la sezione frontale, cosa che permetterà di abbattere la resistenza all’avanzamento.

La Ferrari del 2024 sarà dunque una vera e propria rivoluzione, e non ci sarà molto a che fare con l’attuale modello. Alcuni concetti saranno evoluti, ma la gran parte della vettura sarà rifatta da zero. Se ciò basterà per raggiungere la Red Bull, che ha acquisito un vantaggio enorme, ce lo dirà soltanto il tempo.