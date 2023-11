La Formula 1 così non l’avete mai vista: benvenuti nella camera dei segreti

Ci sono tanti modi di osservare le gesta in pista dei protagonisti della Formula 1. Questo tifoso è andato oltre ogni immaginazione.

La Formula 1 per milioni di fan è una passione sfrenata. E’ una storia che regala sorprese e soddisfazioni. Al di là delle polemiche sui regolamenti e sulle Power Unit, è sempre un piacere vedere nel weekend i testa a testa tra i 20 piloti del circus. Ecco cosa si è inventato in casa questo appassionato.

Vi sono amori che non si possono analizzare. Del resto, Enzo Ferrari diceva sempre che la passione non si può spiegare, si può solo vivere. Perché non viverla nel massimo comfort? Con quello che costano gli attuali biglietti delle migliori tribune degli Autodromi è, decisamente, più sensato ricreare un home theater che consente di ottenere una esperienza spettacolare. Assistere dal vivo ad una gara è, certamente, un qualcosa che almeno una volta nella vita va sperimentato.

L’adrenalina della competizione è percepibile sulla propria pelle. Il sound e le battaglie sono il sale del Motorsport. Poter osservare, però, comodamente dalla propria tana le azioni dei 20 piloti della massima categoria del Motorsport è altrettanto una goduria. In questa annata abbiamo assistito a meno duelli al vertice del previsto.

Sarebbe dovuto essere un campionato avvincente, ma si è trasformato in uno dei più dominati della storia della F1. Max Verstappen ha conquistato 16 GP, sino ad oggi, mettendo a segno anche la più lunga striscia di vittorie di fila. Nessuno era mai arrivato a 10. L’olandese ha vinto il suo terzo mondiale con 6 gare d’anticipo.

Lo spettacolo della F1 in una casa speciale

La Ferrari ha annaspato nella prima parte di stagione per poi vincere una sola tappa con Carlos Sainz a Singapore. Lo spagnolo è stato caparbio a sfruttare l’unica occasione che ha avuto, nel 2023, per portare a casa un trionfo. Al di fuori dello spagnolo e dei piloti della Red Bull Racing, Max Verstappen e Sergio Perez, nessuno è salito sul primo gradino del podio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Racing Clips and Pics (@racingclipsandpics)

Charles Leclerc, nel 2023, è diventato il driver con il maggior numero di pole position nella storia e il minor numero di vittorie, per di più senza mai lottare per un riconoscimento iridato. Hamilton e Russell non hanno ancora vinto un GP nell’anno solare, mentre l’unica nota positiva è rappresentata dal ritorno di Aston Martin e McLaren, sempre motorizzate Mercedes, a discreti livelli.

Alpine e tutti gli altri team hanno deluso le aspettative. Per un fan di F1, a prescindere dallo spettacolo ai vertici, è sempre interessante osservare le gesta dei protagonisti. C’è chi lo fa da smartphone, e chi vede le gare da PC o TV. Alcuni fortunati appassionati possono spingersi oltre e puntare su una tecnologia massima. Il video che vedrete in alto è stato pubblicato sul canale Instagram Racingclipsandpics.

In questa camera unica si possono osservare gli on board degli 8 migliori piloti in contemporanea e, sulle pareti, tutti i tempi sui display. Nemmeno al muretto Ferrari vi sono così tante informazioni a disposizione dei tecnici. Battute e parte, questo rifugio per un fan è un vero piacere per gli occhi.