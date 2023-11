F1, Norris terrorizza la Ferrari: ecco cosa faranno in McLaren

Il driver di punta della McLaren, Lando Norris, ha fatto un recupero clamoroso nella seconda parte di campionato. Ecco a cosa puntano a Woking.

La Ferrari sta attraversando un momento della stagione stranissimo. Da una parte è nata l’esigenza inevitabile di provare a strappare il secondo posto alla Mercedes, tuttavia le attenzioni sono tutte già dirette alla prossima stagione.

La squadra italiana ha avuto un processo di evoluzione rispetto all’inizio del 2023 che si sta trasformando in involuzione nelle ultime uscite. Al termine della stagione mancano 3 GP e una SR. Ecco gli orari della prossima tappa in Brasile. Charles Leclerc è tornato sul podio in Messico, ma a seguito della pole conquistata c’erano aspettative molto diverse.

I ferraristi hanno fatto una tremenda fatica a gestire le mescole rispetto agli avversari diretti, accusando anche un pesante score negativo nel confronto con un’altra nobile deceduta. Dopo la pausa estiva, infatti, la McLaren è tornata ad essere protagonista, facendo un recupero sensazionale. A suon di podi Norris e Piastri hanno rimontato e superato l’Aston Martin, mettendo nel mirino persino le due super potenze.

La Ferrari e la Mercedes sono ancora molto distanti in graduatoria. La sensazione è che si fossero svegliati prima a Woking non vi sarebbe stata partita. Dalla seconda parte di campionato in avanti la McLaren è diventata, tecnicamente, la seconda forza della stagione. Recuperare quasi 100 punti ora risulterà una mission impossibile, tuttavia in chiave 2024 il team papaya potrebbe diventare l’anti Red Bull Racing.

L’appello di Lando Norris

L’inglese della McLaren ha scavalcato, in classifica, Charles Leclerc e George Russell. La rimonta, nell’ultima tappa, è stata straordinaria. Il risultato finale sarebbe potuto essere anche superiore. Dopo 4 podi consecutivi l’inglese è arrivato quinto. Il nativo di Bristol è consapevole della forza della squadra e ha lanciato un messaggio chiaro ai competitor.

“GP del Brasile? Questa corsa è ricca di storia e di eredità , in particolare per quanto riguarda la McLaren e Senna – ha annunciato Norris, come riportato su FP.it – Mi piace sempre venire qui, spero che sia un’altra occasione per conquistare qualche buon punto. L’auto aveva un ottimo ritmo in Messico, mi ha consentito di guadagnare 12 posizioni, e sono abbastanza soddisfatto. Sappiamo di cosa siamo capaci, dobbiamo solo andare in pista e dimostrarlo“.

Lando potrebbe insidiare anche Fernando Alonso e Carlos Sainz in graduatoria (-14). La Top-4 rappresenterebbe un traguardo clamoroso, dopo l’inizio di stagione ad handicap. Dello stesso avviso anche il teammate Piastri: “Non vedo l’ora di correre in Brasile. È un weekend Sprint che mi piace e che ci dà maggiori chance di ottenere punti“. Per l’australiano sarà la prima volta in assoluto ad Interlagos.