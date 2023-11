Superbike, Bautista va subito all’attacco e spaventa i tifosi della Ducati

Alvaro Bautista ha appena vinto il suo secondo mondiale consecutivo in Superbike, ma guarda già al prossimo anno. Ecco le sue parole.

La stagione di Superbike targata 2023 si è conclusa in maniera trionfale per Alvaro Bautista, che si è confermato campione del mondo. Vincendo Gara 1 a Jerez de la Frontera, sabato scorso, il rider iberico ha così potuto ribadire il #1 che porta sulla sua Ducati Panigale V4 R, che si è dimostrata la regina indiscussa nelle mani di questo fenomeno assoluto.

Anche nel fine settimana spagnolo, soprattutto in Gara 2, è andato in scena un duello spettacolare contro la Yamaha dell’altra stella, ovvero Toprak Razgatlioglu, che aveva vinto sul campo, ma che è stato penalizzato per Track Limits. Tuttavia, quello che si è visto tra i due è stato duello davvero eccezionale, che ha caratterizzato l’intero arco della stagione, anche se Alvaro ha sempre avuto tra le mani un mezzo tecnico nettamente migliore.

Tuttavia, in chiave 2024 è davvero difficile immaginare chi potranno essere i protagonisti. Bautista ripartirà sicuramente come favorito, visto che ha dominato gli ultimi due mondiali, ma dovrà fare i conti con una Superbike che ha cambiato i regolamenti, nel tentativo di andare a rallentare la ferrea dittatura della Ducati, soprattutto con l’aggiunta del peso medio che lo costringerà ad aggiungere 7 kg di zavorra alla sua moto.

Toprak non sarà più in sella alla Yamaha, ma lo vedremo in azione sulla BMW, una moto che non è mai stata competitiva se non in rari casi, e che rappresenta un passo indietro rispetto alla casa nipponica. Sarà Jonathan Rea a prendere il posto del turco sulla Yamaha, mentre Axel Bassani rimpiazzerà il sei volte campione del mondo sulla Kawasaki, senza dimenticare anche il ritorno di Andrea Iannone, sulla Ducati del Go Eleven.

Di certo, in vista del 2024 non mancano gli spunti di interesse, con i primi test di Jerez de la Frontera che hanno già dato informazioni interessanti. Bautista ed i big non hanno mai cercato il tempo, limitandosi a capire qualcosa in più su quelle che sono le tante nuove regole, che potrebbero realmente fare la differenza tra qualche mese.

Superbike, ecco le parole di Alvaro Bautista

La Superbike ha dato vita ad un campionato piuttosto scontato, con Alvaro Bautista che non ha mai dato l’illusione agli altri di poter essere attaccabile. Solo i miracoli di un funambolo come Toprak Razgatlioglu ci hanno regalato alcune gare mozzafiato, ma in tanti altri casi, si è assistito ad un dominio troppo netto dello spagnolo.

I vertici della Superbike, a causa di un calo di ascolti ed interesse, hanno deciso di intervenire con una rivoluzione tecnica, il classico approccio che si usa nel motorsport per mischiare le carte. Bautista ha provato il peso extra nei test di Jerez de la Frontera, e non è rimasto entusiasta.

Ecco le sue parole.”Ci siamo concentrati soprattutto sul 2024, sul nuovo regolamento che riguarda il peso. Abbiamo provato varie soluzioni, mettendo il peso in più in aree differenti della moto, proprio per provare a capire cosa cambia con il nuovo regolamento. Non è una cosa facile, perchè la moto va molto bene, ma se aggiungi 7 kg extra è chiaro come le cose possano cambiare“.

Il campione del mondo della Superbike ha concluso. “La differenza principale, l’inerzia, la sento in quelle che sono le curve più veloci, qui a Jerez, nel tratto più veloce, è stato tutto più difficile. In fase di accelerazione non c’è una grande differenza, mentre in frenata c’è più inerzia quando devo fermare la moto. Il problema per me più grosso sono le curve più veloci“.