Leclerc svela gli obiettivi per il Brasile, poi gela la Ferrari

Charles Leclerc punta ad un bel risultato al GP del Brasile, dove non ha mai vinto né è mai salito sul podio. Ecco le sue parole.

Il mondiale di F1 fa tappa ad Interlagos, dove si disputerà il Gran Premio del Brasile, terz’ultima tappa della stagione 2023. Charles Leclerc e la Ferrari vengono da due pole position consecutive, ma in gara non c’è mai stato il potenziale per pensare di tornare sul gradino più alto del podio. Il monegasco è a secco di successi dal GP d’Austria del 2022, e stiamo parlando del 10 di luglio dello scorso anno. Pare davvero passata una vita, e pensare che la Ferrari, con la SF-23, una gara l’ha anche vinta.

A farcela è stato Carlos Sainz, che ha vinto a Singapore dopo aver fatto segnare la pole position. Lo spagnolo si è imposto su una pista dove è molto difficile superare, ed è stato proprio questo il segreto. La Ferrari è una monoposto velocissima sul giro secco, che però poi in gara non tiene affatto il ritmo.

Ciò si è visto benissimo nelle ultime gare, soprattutto a Città del Messico dove c’erano ben due Rosse davanti a tutti in partenza. Leclerc e Sainz sono stati beffati dalla Red Bull di Max Verstappen al via, ed in gara non hanno mai avuto il ritmo neanche della Mercedes di Lewis Hamilton.

Leclerc, ecco le sue prime parole ad Interlagos

Nel paddock di Interlagos è andata in scena la conferenza stampa del Gran Premio del Brasile, con Charles Leclerc che ne è stato uno dei grandi protagonisti. Il monegasco sogna ancora una vittoria, ma sa che la Ferrari non ha ancora una macchina adatta per fare il colpaccio in gara.

Ecco le sue parole: “Un’altra pole position? Certamente sarebbe importante ottenerla, ma la domenica è ovviamente la priorità. Per ciò che mi riguarda, è quello che conta ed è quando si fanno i punti, ci dobbiamo concentrare su quello. Il nostro obiettivo deve essere quello di trovare prestazioni in gara, in modo da poter vincere“.

Leclerc ha poi ribadito che l’ottenimento del successo domenicale, tramite un passo gara competitivo, deve essere la cosa primaria da raggiungere: “Preferirei arrivare prima in gara piuttosto che far segnare un’altra pole position. Al momento però, non siamo in possesso dell’auto giusta per poter pensare di convertire in vittoria ciò che otteniamo al sabato“.

Sulle sensazioni in vista del fine settimana brasiliano, Charles ha affermato: “Per me è molto difficile prevedere come andrà questo week-end, anche perché c’è anche la Sprint Race e tutto è molto diverso. Sarà molto importante fare bene nelle prove libere e raccogliere tante informazioni utili e poi vedere come andrà“.

Il monegasco crede che vada attuato qualche cambiamento al format della Sprint Race, che in Brasile torna d’attualità: “Cosa ne penso del format della Sprint? Se commetti un errore con l’assetto dell’auto nelle prove libere, non c’è più possibilità di recuperare. A me però piace il format con le gare brevi e credo che, nell’arco del calendario, ci sia un numero giusto di questi fine settimana diversi dal solito. Credo però che ci sia qualcosa da cambiare per il sabato“.

Interlagos è la patria di Ayrton Senna, pilota straordinario che qui era di casa, e che si è imposto nel 1991 e nel 1993 al volante della McLaren: “Lui è l’unico idolo che ho mai avuto in pista. Sono stato alla sede della sua fondazione qui a San Paolo, ho potuto vedere da vicino con la sua famiglia i caschi e le auto che gli sono appartenuti. Per me è stato un momento davvero molto emozionante“.