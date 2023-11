La passione segreta “americana” di David Beckham: non può farne a meno

L’ex stella del calcio inglese, David Robert Joseph Beckham, è stato beccato in California in sella ad un vero bolide.

Lo Spice Boy del football inglese è ancora sulle riviste di tutto il mondo. E’ considerato uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio britannico, oltre ad essere ancora uno degli uomini più affascinanti del pianeta. E’ stato candidato per 6 anni di fila al Pallone d’oro. È stato il trascinatore della nazionale inglese dal 2000 al 2006 e nel suo curriculum vanta due UEFA Club Football Awards (per la stagione 1998-99 giocata con il Manchester United) e il passaggio del secolo al Real Madrid.

Cresciuto, professionalmente, nello United dei fenomeni guidati da Alex Ferguson, occupa la 49ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer. Sul piano tecnico l’inglese era un gioia per gli occhi in campo. A fasi discontinue ha messo in mostra delle giocate che sono rimaste nel cuore degli appassionati di calcio di tutto il mondo, a prescindere dal tifo.

Dopo le esperienze in Premier, ha trascorso quattro stagioni nella Capitale spagnola, prima di abbracciare l’eccitante esperienza in MLS. A fasi alterne ha giocato in Italia, nel Milan, prima di chiudere la sua carriera al Paris Saint Germain, festeggiando il titolo in terra francese. Un globe trotter che ha vinto tantissimo. Ai tempi Manchester United ha conquistato sei campionati inglesi, una Champions League ed una Coppa Intercontinentale.

Con la camiseta blanca si è portato a casa una Liga e una Supercoppa di Spagna. In America ha celebrato quattro titoli nazionali. Nel 2018 è stato anche premiato, dal presidente UEFA, con il UEFA President’s Award. Con la maglia dell’Inghilterra è diventato il terzo calciatore con più presenze alle spalle di Wayne Rooney e Peter Shilton.

La passione di David Beckham

Il londinese è rimasto al top anche al di fuori del rettangolo di gioco. E’ un imprenditore di successo ed è tra dirigenti più importanti del pianeta. Forbes lo ha addirittura inserito nella lista delle 100 celebrità più influenti al mondo. Grazie ai suoi guadagni e dopo il matrimonio con Victoria delle Spice Girls, David è diventato anche uno degli uomini più ricchi d’Inghilterra.

Secondo il magazine Sunday Times, possiede un patrimonio di circa 190 milioni di sterline. Può permettersi qualsiasi tipo di vettura. Beckham è un grande amante del Motorsport. Spesso ha presenziato a dei Gran Premi. Ecco cosa farà, sul grande schermo, in coppia con Charles Leclerc.

La sua collezione di moto include Harley-Davidson, Indian Motorcycle e West Coast Choppers. Tra i bolidi del suo garage, spicca una Triumph Bonneville T100 personalizzata per l’off-road, chiamata Brazilian Bonneville. Nel video pubblicato sul suo profilo IG potete osservare tutta la sua soddisfazione a girare sotto il sole della California. Beckham si è fatto immortalare al sella al suo iconico chopper. “Wow, non avevo realizzato quanto mi mancasse tutto questo“, ha scritto Beckham nella didascalia che accompagna il filmato su IG. Del resto all’amore per i motori non si comanda.