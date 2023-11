Valentino Rossi lancia il nuovo fenomeno italiano: i fan possono sognare

La carriera in MotoGP di Valentino Rossi si è chiusa da due anni, ed il pilota di Tavullia punta ora tutto su un giovane talento.

La stagione di gare per Valentino Rossi si è ufficialmente conclusa da un paio di settimane, con l’ultimo round del Fanatec GT World Challenge. Il pilota di Tavullia ha vinto una gara quest’anno in quel di Misano, imponendosi anche nella Road to Le Mans a giugno, in un appuntamento che non faceva parte del campionato.

Rispetto al 2022, Valentino Rossi ha fatto vedere di essere nettamente cresciuto anche grazie alla nuova auto, ovvero la BMW M4 GT3 del team WRT, vettura molto più competitiva rispetto a quella che aveva in dote lo scorso anno, ovvero l’Audi R8 LMS, almeno in termini di adattamento suo personale.

Certo è che c’è ancora molto da migliorare per pensare di arrivare ai livelli dei migliori, ma di passi in avanti se ne sono visti. In questi ultimi tempi, si parla molto di un altro italiano che sulle auto va come il vento, e che è una delle più grandi speranze del nostro automobilismo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Valentino Rossi, ecco le sue parole su Kimi Antonelli

In quel di Zandvoort, dove Valentino Rossi ha corso l’ultimo round stagionale del Fanatec GT World Challenge, è stato protagonista anche un altro italiano, ovvero Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento classe 2006 ha vinto il titolo della Formula Regional, con una prova da assoluto fenomeno sul bagnato, facendo vedere di essere uno di quelli che vale davvero molto.

Antonelli è un vero e proprio fenomeno, anche se è normale che, a soli 17 anni, gli vada dato tutto il tempo per crescere e maturare. Kimi correrà con la Prema in Formula 2 nel 2024, il vero e proprio trampolino di lancio verso la F1. Il team per cui sarà in pista è il top in assoluto, e nel passato, tanto per darvi un nome, ha lanciato Charles Leclerc, ma anche Pierre Gasly e tanti altri che poi hanno detto la loro nella massima formula.

Antonelli è stato messo sotto contratto dalla Mercedes da oltre tre anni, con Toto Wolff che in lui ha visto un vero e proprio talento da far crescere. Al momento è ancora presto per pensare di metterlo al fianco di George Russell o di Lewis Hamilton, ma presto arriverà il suo momento. In queste ultime ore, lo stesso pilota di Tavullia ha commentato l’ascesa di Antonelli, giudicandolo come una grande speranza per le quattro ruote nostrane. Il “Dottore” è convinto che il giovane Kimi possa dire la sua ad altissimi livelli, e potrebbe anche dargli una bella mano.

Ecco le sue parole: “Sono molto felice di poter conoscere Kimi. Sulla carta, lui è la più grande speranza italiana per il futuro della F1, a volte mi capita di starci insieme e lo trovo davvero un gran bravo ragazzo. Mi piace molto e ci divertiamo quando ci vediamo. L’Italia è sempre stata molto forte nelle moto perché abbiamo sempre avuto dei piloti molto competitivi, ma meno nelle auto“.

Valentino Rossi ha poi detto che la sua Academy si occuperà sempre e solo di moto, ma non ha negato la possibilità di dare una mano al giovane Kimi Antonelli: “Non capita spesso che un pilota italiano vinca una gara di F1, ad esempio. Siamo forti nel motociclismo con l’Academy perché conosciamo molte persone, ed è il nostro mondo. Con le auto credo che sia molto più difficile, quindi, continueremo solo con le moto, ma sicuramente aiuteremo e sosterremo Kimi, lui è una grande speranza“.