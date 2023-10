Marquez, ennesima stoccata a Valentino Rossi: parole che fanno male

Marc Marquez è pronto per passare alla Ducati, e nelle ultime ore è arrivata un’altra dichiarazione al veleno su Valentino Rossi.

Sono rimaste solamente tre gare al termine della stagione di MotoGP targata 2023, che sta vivendo sul duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Tra coloro che non hanno potuto contendersi il titolo c’è sicuramente Marc Marquez, il quale è affondato nella crisi della Honda.

L’ennesima stagione deludente lo ha spinto a lasciare la casa dell’Ala Dorata e ad unirsi al Gresini Racing, con il quale, finalmente, potrà guidare la Ducati. A sua disposizione ci sarà la Desmosedici GP23 nel 2024, dal momento che la moto ufficiale e più aggiornata sarà in dote solamente al team ufficiale ed alla Pramac.

Tuttavia, come ha dimostrato Marco Bezzecchi in questa stagione, anche con la moto più vecchia di un anno è possibile vincere, ed il team di Nadia Padovani nelle ultime gare ha fatto dei passi da gigante, come testimoniato da Fabio Di Giannantonio. Anche in Thailandia era in lizza per un buon risultato, prima che Alex Marquez cadesse quando stava occupando la terza piazza.

Dunque, per Marc il futuro promette bene, anche se non sarà facile adattarsi subito alla nuova moto. La Ducati è la moto migliore ed il suo talento è innegabile, con il fratello Alex che potrà fornirgli molti consigli. In queste ultime ora, hanno fatto rumore alcune dichiarazioni dell’otto volte campione del mondo, che ha lanciato una nuova stoccata a Valentino Rossi in merito ad un tema che è di stretta attualità.

Marquez, arrivano parole dure su Valentino Rossi

Come sappiamo, la Honda ha concesso a Marc Marquez la possibilità di provare subito la Ducati ai test di Valencia, che scatteranno a fine novembre, poche ore dopo la fine di questo mondiale. Il nativo di Cervera ha commentato il favore fattogli dalla casa dell’Ala Dorata in un’intervista riportata da “Motosan“, citando anche ciò che accadde a Valentino Rossi tanti anni fa.

Ecco le sue parole: “Il test con la Ducati dopo Valencia? Per me dipende dal rapporto che hai con il tuo marchio, ho sentito che a Valentino Rossi non fu permesso quando lasciò Honda, io ho un ottimo rapporto con loro. Non mi sono mai schierato contro la Honda, abbiamo sempre parlato con molta calma dei problemi che c’erano, cercando di trovare le migliori soluzioni per il nostro progetto“.

Marquez ci ha tenuto a ringraziare quella che sta per diventare la sua ex squadra: “Non si possono dare giudizi se non si vive una situazione dall’interno. Sono contento della mia situazione, voglio ringraziare la Honda ancora una volta per avermi dato il permesso di provare la nuova moto“.

Anche a Toprak Razgatlioglu, in Superbike, la Yamaha non ha concesso un test immediato con la BMW, e c’è da dire che il fenomeno turco non l’ha presa benissimo. Vedremo se e quanto il #93 riuscirà ad approfittare di questa prima presa di contatto anticipata con la Ducati, che di sicuro può fare al caso suo.