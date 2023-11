Quanto guadagna un operaio Magneti Marelli? Rimarrete sorpresi

I lavoratori della Magneti Marelli non se la passano male. Ecco quanto percepiscono, in media, nel corso della loro esperienza professionale.

Se il vostro sogno è quello di lavorare nell’Automotive, la Magneti Marelli potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di una storica azienda Automotive che, ogni anno, seleziona personale e ha pubblicato tante nuove offerte di lavoro nell’ultimo periodo.

Vi basterĂ candidarvi nella sezione “Marelli lavora con noi”. Vi spiegheremo a quanto ammontano gli stipendi e anche tutte le informazioni utili per lavorare presso l’azienda. Con sede a Corbetta, in provincia di Milano, è una societĂ specializzata nella fornitura di prodotti e sistemi ad alta tecnologia per l’industria automobilistica.

L’azienda è stata creata nel 1994 attraverso la fusione per incorporazione del Gruppo Magneti Marelli nella Gilardini, realtà produttrice di componenti industriali. Ne fece parte la Fiat Chrysler Automobiles sino al 2019, venendo, successivamente, assorbita dalla giapponese CK Holdings, società controllata dal fondo statunitense Kohlberg Kravis Roberts, creata da Marelli Holdings.

Magneti Marelli, ecco gli stipendi

La multinazionale progetta, sviluppa e produce sistemi di illuminazione, sistemi di riscaldamento e climatizzazione, propulsori e motori elettrici, dispositivi elettronici e meccanici, sistemi di sospensione e degli ammortizzatori, sistemi termici per motori, fatti per la costruzione delle automobili. Il quartier generale della holding si trova in Giappone, nella cittadina a Saitama.

La ex Magneti Marelli è rappresentata dalla filiale continentale del Gruppo, la Marelli Europe S.p.A., con sede a Corbetta, in provincia di Milano. Nella multinazionale vi sono circa 54.000 collaboratori e 170 tra stabilimenti e centri di ricerca e sviluppo in vari continenti: Asia, Europa, America e Africa. Sia in Italia che all’estero vi sono molte offerte di lavoro. Troverete, sul nostro territorio, proposte per diverse tipologie di esperienze.

Vi sono inserimenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, o in stage. Vi sono opportunità per diplomati e laureati. Importante è avere una buona base di inglese e delle competenze informatiche.

Gli operai metalmeccanici percepiscono intorno ai 20.000mila euro all’anno. Lo stipendio medio di Magneti Marelli varia da circa 35.132 euro all’anno come Ingegnere a circa 68.924 euro all’anno come Program Manager. Date una occhiata alle offerte proposte in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.