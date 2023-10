Quanto costa la moto di Tron Legacy? Vendita record all’asta

Il primo film Tron è stato lanciato sui grandi schermi nel 1982 diretto da Steven Lisberger. Ecco a quanto è stata venduta la moto del capolavoro moderno Tron Legacy.

Prima di parlare della moto occorre fare un salto ad un periodo d’oro della cinematografia americana. Negli anni ’80 nacquero numerosi film di culto. La pellicola incentrata sulla VR aveva come protagonisti Bruce Boxleitner, Jeff Bridges, David Warner e Cindy Morgan. Tron fece scalpore per l’epoca perché fu la prima pellicola a mettere in mostra le potenzialità della realtà virtuale.

Per quei tempi, seppur piuttosto basici, gli effetti speciali risultavano all’avanguardia. Si trattò, infatti, del primissimo film Disney a fare largo uso della computer grafica e registrato esclusivamente in Dolby Stereo. Tron fu addirittura candidato a due statuette agli Oscar, nel 1983, per il miglior design di costumi e il miglior montaggio sonoro. Non poteva non essere riproposto in una salsa moderna in un sequel che è diventato iconico, anche grazie alla moto del protagonista.

Il valore della moto di Tron

La Verge Motorcycles ha dato vita ad un prototipo che sembra arrivare da un altro pianeta. L’idea clamorosa sta nel fatto che il mozzo della ruota costituisce il motore stesso del bolide. Una idea innovativa che consente di ripartire in maniera differente le masse e la distribuzione dei pesi. Avete visto la nuova Nissan? Sembra uscita da un videogioco, arriverà anche in Italia.

Il motore, inoltre, presenta 107 CV, con i magneti ed il rame che sono posizionati in modo distante dall’asse di rotazione. Questo consente di ottenere un valore di coppia nominale davvero clamoroso, ossia 1.000 Nm e ed o 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, con una top speed di 180 km/h. La trazione posteriore senza mozzo è stata realizzata in Finlandia, luogo di produzione del mezzo.

Esteticamente è avveniristica con uno slancio che ricorda le moto di alcuni personaggi di kolossal videoludici futuristici. Con un’autonomia urbana di 300 chilometri, ed in autostrada di 200 chilometri strizza l’occhio all’ambiente.

Il prezzo? La replica fedele e, completamente, funzionante della moto di Tron, è stata venduta a circa 82mila dollari, ossia 77mila euro. La Light Cycle apprezzata nel film Tron Legacy del 2010, all’asta di Sotheby’s era programmata, inizialmente, ad una cifra compresa tra 25mila e 40mila dollari.