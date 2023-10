L’Audi porta al debutto un nuovo gioiello: forme da sogno e grandi prestazioni

In casa Audi è in corso lo sviluppo di una nuova vettura di altissimo livello, che è pronta a far sognare i fan. Andiamo a scoprirla.

L’Audi sta testando un nuovo bolide che è pronto a fare il suo esordio, e che arriverà nel mercato nel 2024. A dire il vero, si tratta di un restyling, ovvero non di una completa nuova generazione di un modello, ma di una vettura che come base sfrutta l’ultima versione svelata, apportando delle modifiche.

In casa Audi si è abituati a fare le cose per bene, e siamo certi che il nuovo gioiello farà sognare i fan. La casa di Ingolstadt sta concentrando i propri sforzi sull’elettrico, ma questa vettura, molto sportiva ed aggressiva nel design, continuerà a mantenere il motore termico. Andiamo a scoprire come è fatta e dove sta cambiando.

Audi, ecco la nuova S3 in azione al Nurburgring

Nel 2024 è atteso quello che sarà una sorta di canto del cigno, vale a dire il restyling dell’Audi A3, che poi diventerà full electric. Le novità riguarderanno soprattutto il frontale, ed ovviamente verranno approntate anche per la versione sportiva, vale a dire la splendida e grintosa S3. Come detto, questa linea diventerà solo ad emissioni zero a partire dal 2027, ma la casa Ingolstadt continuerà a produrre una sola gamma di auto termiche, ovvero quella ancor più “cattiva”, ovvero la serie RS.

Tornando alla nuova A3, sul canale YouTube “CarSpyMedia” è apparso un video in cui viene mostrata la S3 Sportback in azione sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, dove i marchi, soprattutto quelli tedeschi, portano a provare le loro nuove auto prima del debutto sul mercato. I vari saliscendi, le sconnessioni e tutte le insidie di questa pista possono portare alla scoperta e dunque alla risoluzione di tutte le magagne dei vari modelli, per cui è il posto perfetto per fare gli ultimi collaudi.

Inoltre, questo tracciato può portare a perfezionare l’assetto, e c’è da dire che la S3 è davvero cattiva e molto performante. Come potete vedere, il look è molto camuffato nel frontale ed anche al posteriore, a conferma del fatto che ci sarà un vero e proprio facelift, ovvero un’importante rivisitazione della parte anteriore.

Per quello che si può capire oggi, si notano delle modifiche ai fari anteriori ed anche al paraurti, così come nelle prese d’aria e nella zona della griglia. Come potete vedere, anche le minigonne che si trovano ai lati sono state coperte dalla livrea camouflage, e c’è da scommettere che l’Audi le abbia modificate.

Molto sportivi i 4 terminali di scarico situati al posteriore, 2 per lato ovviamente, ma questa è una consuetudine per le versioni S, mentre sulla A3 dovremmo vederne solo 2. Al momento, non si sa molto riguardo ai motori, che però dovrebbero ricalcare quella che è l’attuale configurazione.

Al momento, c’è un motore 4 cilindri turbo di 2 litri che ha una potenza massima di 310 cavalli, quasi da supercar, che punta anche su 400 Nm di coppia. Probabilmente, questa unità verrà confermata, ma siamo certi che nei prossimi mesi arriveranno novità importanti in tal senso.