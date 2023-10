Volkswagen, torna il mitico Maggiolino? Le immagini fanno già sognare

La Volkswagen ha realizzato tanti modelli mitici, ed ora c’è chi sogna il ritorno del Maggiolino. Ecco come può essere.

Chi non conosce la storia del mitico Maggiolino della Volkswagen? Si tratta di una delle auto più longeve che siano mai state in circolazione, visto che la sua produzione è iniziata nel 1938 ed è terminata nel 2003. Questo modello ha anche un lato oscuro, dal momento che nacque in uno dei periodi più tristi di tutta la storia del nostro pianeta.

La sua produzione prese il via durante il Terzo Reich, per volontà del dittatore Adolf Hitler, che è sempre stato un forte sostenitore della mobilità motorizzata. All’epoca, solo pochi fortunati si potevano permettere l’utilizzo di una vettura, ed il politico aveva intenzione di esterne l’acquisto di una macchina a tutta la popolazione.

Il termine Volkswagen significa infatti “Auto del Popolo”, ed il progetto vide le prime luci nel 1934, quando lo stesso Hitler annunciò la volontà di mettere in commercio un modello che potesse essere adatto a tutte le tasche. I progettisti furono Ferdinand Porsche (fondatore dell’omonima casa automobilistica, nata nel 1948) e Jakob Werlin, di provenienza Mercedes-Benz.

Da quel momento in poi, nacque così il mito del Maggiolino, che ovviamente si è più volte rinnovata nel corso del tempo. L’ultima evoluzione è la New Beetle, che è stata prodotta tra il 1997 ed il 2012. Al momento, la casa di Wolfsburg non la sta più realizzando, ma c’è chi sogna un suo ritorno sul mercato.

Volkswagen, ecco come potrebbe essere la nuova Beetle

Il canale YouTube “Manhoub 1“, che da sempre si occupa di render e visioni futuristiche di auto in progettazione, o frutto semplicemente della propria fantasia, ha realizzato un render della nuova Volkswagen Beetle, immaginandone l’uscita nel 2024. Il video qui postato vi darà modo di comprendere le sue forme, che sono davvero interessanti.

Ovviamente, la linea ricorda quella dell’ultima in produzione, anche se il posteriore effettua molti più richiami alla generazione che nacque 85 anni fa. Va specificato che la Volkswagen sta pensando ad una versione del tutto elettrica del Maggiolino, che nel caso potrebbe arrivare tra il 2025 ed il 2026.

Per la precisione, l’auto potrebbe chiamarsi ID. Beetle, andando a seguire la denominazione della gamma ad emissioni zero del colosso di Wolfsburg. Per chi non lo sapesse, la VW ha puntato quasi tutto su questa tipologia di mercato, con una gamma che sta crescendo di anno in anno.

Qualcuno ha anche immaginato le caratteristiche del Maggiolino elettrico, che potrebbe avere 250 cavalli di potenza massima e nascere sulla piattaforma MEB. Inoltre, si parla di una batteria da oltre 80 kWh, con un’autonomia massima che potrebbe toccare addirittura i 600 km, un bel balzo in avanti su un argomento che è molto discusso e che deve ancora essere sviluppato.

Per il momento, non abbiamo molte altre notizie, ricordandovi che il debutto di un nuovo Maggiolino non è ancora sicuro. L’unica cosa che possiamo fare è quella di attendere aggiornamenti in futuro, nella speranza che i vertici decidano di regalarci questo ritorno al passato, ma con tecnologie più che mai attuali e moderne.