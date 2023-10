Come lasciare la frizione dopo aver cambiato marcia? La guida alla perfezione

Godersi un giro in auto può essere una delle attività più piacevoli al mondo, ma occorre non compromettere l’esperienza con errori banali. Ecco come rilasciare la frizione in un’auto con cambio manuale.

Guidare una vettura con cambio manuale può essere una esperienza meravigliosa o traumatica a seconda dei casi. Se avrete maturato la giusta esperienza di guida e compreso le modalità migliori per sfruttare la vostra auto vi divertirete tantissimo, specialmente in alcuni tratti costieri o montuosi.

Per chi ha conseguito la patente da molti anni alcune basilari regole di guida risultano scontate. Si tratta, infatti, di automatismi che rendono la guida fluida e piacevole anche per i passeggeri. In altri casi, invece, si tratta di dover partire dalle basi della guida anche perché non tutti sono portati.

Vi sono, infatti, persone che sembrano avere una predisposizione naturale alla guida ma per tutti gli altri, nessuna paura, vi sono numerosi casi in cui è solo un po’ di pratica a fare la differenza.

Frizione, ecco come rilasciare la frizione

Vi consigliamo sempre di essere prudenti. La pratica deve avvenire sempre al fianco di una persona esperta che ha conseguito la patente da molti anni. Per imparare a dosare bene il pedale della frizione vi consigliamo di trovare continuità sempre sulla medesima auto. Il rilascio deve avvenire in tutti i casi in modo graduale e gentile, altrimenti c’è il rischio che la vettura si possa spegnere, specialmente in salita. Massima prudenza sempre sugli incroci.

Occorre saper giocare bene con acceleratore e frizione, evitando movimenti troppo bruschi o lenti. Se vi doveste trovare nel panico, in pieno centro nel traffico, non dimenticate di essere focalizzati solo sulle vostre azioni e non badate ai clacson altrui. In alcuni contesti urbani nostrani guidare una vettura con cambio manuale può trasformarsi in un infermo. Non abbiate paura. La procedura di cambiata deve essere naturale e fluida come una pedalata, mentre il piede destro si alleggerisce, il sinistro scende e presto comprenderete il giusto punto di staccata della vostra auto senza in errori banali.