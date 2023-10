MotoGP, il palcoscenico è di Martin: Marc Marquez è soddisfatto per un motivo

Nella Sprint Race thailandese il fenomeno della Honda ha dato il 100%, ma non è bastato per il podio. Ecco le sensazioni di Marc Marquez in vista del Gran Premio domenicale.

Lo si era inteso già nelle qualifiche che sarebbe potuto essere l’ennesimo dominio interno tra ducatisti. Ci si attendeva una sfida tra Martin e Bagnaia, ma è salito il cattedra il fratello minore di Valentino Rossi. Luca Marini ha avuto uno scatto al via bruciante ed ha lottato con Brad Binder per la seconda piazza.

Marc Marquez ha potuto osservare le gesta della Desmosedici in duelli super entusiasmanti, tuttavia l’accelerazione della GP23 è risultata, come sempre, impressionante. La Honda, nei tratti misti, nelle mani dell’otto volte iridato si è difesa egregiamente, ma alla lunga ha prevalso il ritmo del connazionale. Per Martin il successo era l’unica speranza per proiettarsi con convinzione nella sfida domenicale.

Risulterà un GP importantissimo. Da una parte Marc è consapevole di essere solo uno spettatore, tuttavia potrebbe giocare anche un ruolo importante nella lotta mondiale. Nella passata stagione lo spagnolo si inserì in più di una occasione tra i due contendenti alla corona, ovvero Bagnaia e Quartararo. Stavolta potrebbe trattarsi di una condizione piuttosto favorevole al centauro del team Pramac.

Il madrileno si è portato a -18 punti dalla vetta, occupata dal campione in carica. Tra Martin, vincitore della SR, e Bagnaia si sono inseriti Binder, Marini, Marc Marquez, Aleix Espargaró e Bezzecchi. Bagnaia ha sofferto tantissimo per strappare una meta settima piazza. Un risultato sorprendente dopo delle prove libere che sembravano essere andate molto meglio rispetto alle due precedenti uscite.

Le sensazioni di Marc Marquez

Il centauro della Honda, nel 2024, correrà su una Ducati Desmosedici. Non avrà una moto aggiornata con i rider del team factory e quelli del team Pramac ma potrà, finalmente, rilottare per podi e vittorie. Lo spagnolo ha ancora numeri da vero mattatore. E’ giunto in quarta posizione a 3.5 secondi e, nel finale, ha beffato anche Aleix Espargarò (Aprilia) dopo un duello emozionante.

Una sfida tra veterani iberici della MotoGP, ma il nuovo corso non parla più catalano. Il madrileno Jorge Martin potrebbe sfatare un piccolo tabù iniziato dopo il successo di Mir nel 2020. Gli spagnoli, con Lorenzo e Marquez, hanno dominato le scene nel decennio scorso, tuttavia negli ultimi 2 anni hanno vinto un francese ed un italiano.

Non ci saranno obiezioni da parte della Honda affinché Marc faccia il test di Valencia. Manca, davvero, poco alla sua nuova fase di carriera. Intanto, dopo la Sprint Race, il centauro di Cervera, a DAZN, ha dichiarato: “Sono contento perchè da ieri ad oggi abbiamo fatto un grande balzo in avanti. Non mi aspettavo assolutamente di guidare così forte e di avere quel ritmo. Poi, all’ultimo giro con Aleix, ha commesso degli errori e io ne ho approfittato. La squadra ha lavorato molto bene. Ieri hanno analizzato tutto fino a tardi. Abbiamo fatto alcune modifiche alla moto che mi permettono di stare più a mio agio“.