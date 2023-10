Che lavoro faceva Corinna Betsch? Anche Lady Schumacher era una sportiva

La moglie di Michael Schumacher, ovvero Corinna Betsch, ha praticato per anni uno sport molto noto. Ecco di cosa si tratta.

La coppia composta da Michael Schumacher e Corinna Betsch è una di quelle che i fan ricordano con maggiore affetto, dal momento che si trattava di un amore vero, di due persone che si erano trovate senza mai lasciarsi più. Il tedesco era una star, mentre Corinna non era la solita supermodella a cui il campione di turno si era legato, ma una donna che si è dimostrata forte e seriamente innamorata di suo marito, come ha avuto modo, purtroppo, di dimostrare in questi ultimi 10 anni.

Prima di sposarsi con il Kaiser di Kerpen, Corinna Betsch era fidanzata con Heinz-Harald Frentzen, altro pilota di F1 che vinse diverse gare con la Williams-Renault e la Jordan-Honda negli anni Novanta. Il tedesco e Corinna si sposarono il primo di agosto del 1995, quando Michael aveva già vinto il suo primo titolo mondiale con la Benetton, e stava per conquistare anche il secondo.

Da quel momento in poi, Michael e Corinna sono risultati inseparabili, e spesso abbiamo visto la donna ai box della Ferrari per seguire suo marito. Al giorno d’oggi, Corinna ha deciso di proteggere Michael dopo la caduta sugli sci, proteggendolo con amore da stampa e curiosi. Andiamo a scoprire cosa faceva Corinna nella sua vita sportiva.

Corinna Betsch, ecco di che sport si occupava

Se Michael Schumacher è stato un campione in F1, Corinna Betsch è stata una cavallerizza di grande successo, in una disciplina che ora vede protagonista la figlia della coppia, ovvero Gina-Maria. Corinna è anche un’attivista per i diritti degli animali, ed è sempre stata impegnata in sella ai cavalli nel corso della sua carriera.

Nel 2010 ha vinto il campionato europeo in Stile Western, un risultato che ha reso molto felice tutta la famiglia Schumacher, il culmine di una lunga esperienza in questa disciplina. I successi sono stati molteplici nel corso della sua vita, e lei e suo marito hanno dedicato molto tempo a coltivare questa passione, come dimostrano i loro possedimenti.

Infatti, Corinna Betsch e Michael hanno allevamenti in Texas ed in Svizzera, tra i quali spicca il CS Ranch. All’interno di esso ci sono molti addetti che si occupano di allevare i cavalli, ed è possibile anche farvi accedere un numero, anche se non troppo elevato, di animali esterni, non di proprietà della famiglia.