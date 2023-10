Superbike, nuova sfida per il campionissimo: Rea ha una sola esitazione

Il pluricampione Jonathan Rea ha fatto la storia della Kawasaki in Superbike, ma arrivati all’ultima sfida della stagione ha un solo grosso pensiero nella testa.

Il campionato 2023 di Superbike ha ribadito i valori della stagione precedente. Jonathan Rea ha potuto poco contro lo strapotere della Ducati di un Alvaro Bautista in formato superstar. Lo spagnolo, nell’ultimo atto di Jerez de la Frontera, festeggerà il suo secondo mondiale consecutivo. L’iberico del team Aruba ha vinto quasi tutte le tappe, lasciando le briciole agli avversari.

Jonathan e Toprak hanno dato il massimo, come sempre, ma entrambi sono arrivati al capolino nelle rispettive esperienze professionali. Il destino di entrambi troverà un incrocio imprevisto.

La Yamaha del turco, infatti, diventerà la nuova arma del nord irlandese. Dopo una vita in Kawasaki Rea ha deciso di chiudere con la verdona, a seguito di una annata aperta con una notizia pessima.

La FIM, infatti, ha bocciato una soluzione innovativa, lato motore della Kawasaki, limitando al minimo le possibilità del fenomeno di Ballymena. La ZX-10RR ha avuto un limite massimo di 14.600 giri/min, dando a Rea la possibilità di vincere solo una tappa nel 2023.

Il centauro ha conquistato il successo in Repubblica Ceca in Gara-1. La Kawasaki ha dominato per sei anni di fila che in Superbike, grazie al centauro nord irlandese, ma da 3 anni la musica è cambiata.

Jonathan Rea sembrava inarrivabile, ma il ciclo si è chiuso nel 2020. Nelle ultime annate, dopo il trionfo nel 2021 di Razgatlioglu, è salita in cattedra la casa di Borgo Panigale, grazie anche alle innovazioni dell’ing. Dall’Igna. Al momento la R1 è la seconda miglior moto del lotto e Rea ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura, anche per risollevare una SBK scontata e in crisi di ascolti.

Superbike, le parole commoventi di Rea

La storia del nordirlandese è simile a quella di Marc Marquez in MotoGP. Il centauro spagnolo, dopo aver vinto tutto in Honda, ha scelto di cambiare aria. Rea ha qualche anno in più sulle spalle, ma dopo aver vinto 6 mondiali con la verdona aveva bisogno di nuovi stimoli. Separarsi dalla sua amata non sarà facile nel corso dell’ultimo weekend dell’anno.

La Kawasaki, nel 2024, disporrà sempre tra le proprie file Alex Lowes. Quest’ultimo avrà come nuovo compagno di squadra il bellunese Axel Bassani. Jerez de la Frontera, per Rea, è la fine di una storia d’amore bellissima.

Ha aperto il suo cuore alla vigilia del round in Andalusia. Come riportato da FP.it Rea ha annunciato: “È una strana sensazione andare a Jerez sapendo che è la mia ultima corsa con KRT, e sono sicuro che sarà un weekend pieno di emozioni insieme allo staff in pista daremo il massimo. È un circuito che forse è stato complicato per noi, ma dove abbiamo anche condiviso dei momenti fantastici, vincendo delle corse. È stato anche teatro del trionfo del mio primo Campionato del Mondo per la Kawasaki”.