F1, Sainz ora si aggrappa alla Ferrari? Doccia fredda dal nuovo team

Il driver della Scuderia, Carlos Sainz, era stato linkato ad un nuova squadra F1. Ora deve sperare che si concluda l’operazione rinnovo con la Rossa.

Il futuro di Carlos Sainz è meno scontato di quello che si crede. Nelle ultime settimane erano rimbalzate le voci addirittura di un suo possibile ritorno in McLaren in futuro o, in alternativa, un salto nel team Sauber che, a partire dal 2025, farà la voce grossa con il debutto di Audi nel circus.

Sembrava tutto pronto per un matrimonio combinato, dato che papà Carlos ha forti legami con la casa dei Quattro anelli in Dakar. Le ultime performance del figlio del Matador, però, hanno cambiato i piani. Difatti lo spagnolo si trova 20 punti avanti a Charles Leclerc e potrebbe concludere, in tre annate, per ben due volte in classifica davanti al prodotto dell’Academy.

I contratti dei piloti della Scuderia sono in scadenza del 2024. Per come si è messa la situazione tra i principali top team c’è poco da star sereni. La Red Bull Racing ha trovato in Verstappen, classe 1997, un fenomeno assoluto.

La McLaren può vantare su due giovani fenomenali, come Piastri e Norris, e la Mercedes si fa ancora forte di un Hamilton motivato a rilottare per l’ottavo mondiale e un Russell in rampa di lancio.

Non è un caso che le due squadre davanti in classifica costruttori, al momento, alla Rossa abbiano tra le proprie file due campioni del mondo. Abbandonando l’esperienza di Raikkonen e Vettel e promuovendo dall’Alfa Romeo Racing Charles e mettendo sotto contratto Carlos, i vertici del team emiliano si sono presi un grosso rischio.

Insieme hanno appena vinto 7 GP e la sensazione è che senza un missile, nettamente superiore alla concorrenza, non lotteranno mai per un riconoscimento iridato.

Audi, si chiudono le porte per Sainz

Il madrileno, ora come ora, sta spingendo al massimo per strappare un rinnovo di contratto a Maranello. E’ risultato più costante del teammate, ma anche più fortunato. A Singapore è stato caparbio a strappare una vittoria storica perché ha interrotto la striscia di 10 vittorie di fila di Max Verstappen, ma senza un’auto competitiva può poco.

In Ferrari dovranno concentrarsi sul nuovo progetto, ma per quanto concerne i piloti c’è stato un tentativo di strappare Hamilton alla Mercedes in un incontro segretissimo. Arrivati a questo punto il rinnovo dei ferraristi appare scontato. L’Audi, infatti, si sta preparando al debutto in F1, vagliando altri piloti. Abbandonata la pista Sainz, i vertici vorrebbero il tedesco della Haas, Nico Hulkenberg, e il francese dell’Alpine Ocon.

Per altro a Neuburg, sede del reparto motori, è in fase di completamento un super stabilimento dove sono previsti 400 lavoratori. Ad Hinwil, invece, si arriverà a 800 dipendenti. Si sogna in grande, ma stando ai rumor riportati da Motorsport.com, in questo scenario ambizioso, non rientra più il pilota numero 55.