F1, Verstappen da record: il confronto annichilisce anche Michael Schumacher

La crescita di Max Verstappen, negli ultimi tre anni, ha generato una straordinaria escalation di record che lo hanno portato ad offuscare i numeri persino del Kaiser Schumacher.

Verstappen sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Vi sono stati numerosi piloti, in precedenza, che hanno avuto un talento straordinario ma non la medesima costanza di rendimento sul lungo periodo. Verstappen, infatti, dopo aver vinto il titolo mondiale nel 2021, in una sfida accesissima sino all’ultimo atto ad Abu Dhabi, pare aver fatto ulteriori step in avanti in una completa maturazione agonistica.

Il piede pesante e il carattere da vero campione non gli sono mai mancati, ma in precedenza tendeva andare oltre i limiti a causa di monoposto non all’altezza del suo talento. Nelle ultime 3 annate ha avuto diverse monoposto spettacolari, ma il figlio d’arte di Jos è stato caparbio ed affamato nel riuscire ad estrapolare il massimo potenziale possibile e battere tanti primati della storia della F1.

Nella passata stagione ha sbaragliato Sebastian Vettel e Michael Schumacher, fermi a 13 successi in una singola annata, conquistando 15 tappe. In questa stagione ha già vinto lo stesso numero di GP e potrebbe, nelle restanti 4 gare, ritoccare il suo stesso record. E’ stato il primo nella categoria regina del Motorsport ad ottenere una striscia di 10 trionfi consecutivi, superando Vettel ai tempi della Red Bull Racing.

L’unico pilota di un’altra casa in grado di fermare il dominio dell’olandese è stato Carlos Sainz su Ferrari a Singapore. Altre due tappe le ha vinte il teammate Sergio Perez, nella prima fase di campionato in Azerbaijan ed in Arabia Saudita. In tutte le altre circostanze il #33, oggi numero 1 della griglia, è sembrato imprendibile. L’ultimo trionfo, forse più sofferto, è giunto ad Austin in un duello con Lando Norris su McLaren e Lewis Hamilton su Mercedes.

Lo strapotere di Max Verstappen

A soli 26 anni, in Texas, l’alfiere della RB ha ottenuto la sua cinquantesima vittoria in carriera. Un numero spaventoso che lo avvicina a dei mostri sacri del Motorsport. I calendari dilatati hanno, sicuramente, permesso all’olandese di bruciare le tappe, tuttavia più corse non necessariamente significano più vittorie se non si ha la giusta costanza e capacità di mantenere sempre serrata la concentrazione.

Max oramai è ad una sola lunghezza dal traguardo di 51 vittorie, raggiunto in carriera da Alain Prost. Una volta sopravanzato il Professore francese gli basteranno altri due trionfi per agguantare Sebastian Vettel. A quel punto in classifica all time vi sarebbero solo Michael Schumacher con 91 vittorie e Lewis Hamilton a quota 103. Per fare un parallelismo con il 7 volte iridato tedesco, Verstappen ha già raggiunto una quota di vittoria che Kaiser ha conseguito dopo tantissimi anni a Maranello.

All’età di Max, infatti, il tedesco aveva messo a segno 19 prime posizioni, riuscendo a vincere due titoli mondiali con la Benetton. Dei piloti citati in questa classifica all time solo Lewis Hamilton potrebbe ulteriormente ritoccare i suoi numeri; mentre tutti gli altri si sono già ritirati. Il fenomeno della Red Bull Racing è già tra le leggende della F1, ma in futuro potrebbe persino scavalcare in termini di trionfi totali Schumi ed Hamilton.