Una Lamborghini è ridotta malissimo: guardate come cambia poco dopo

La Lamborghini è una delle supercar più amate in assoluto, ma in questo caso, qualcosa è andato storto. Ecco cosa è accaduto.

Il marchio Lamborghini è noto per le auto da sogno che riesce a realizzare, ed in questi ultimi anni, ha portato in vita tante novità, non ultima la Lanzador ad emissioni zero. Al momento, si tratta di una concept car che è stata svelata qualche tempo fa e che sarà la base per la prima Lambo stradale priva del motore termico, che è attesa per il 2028.

Sino a poco tempo fa, non esistevano nemmeno auto di questo marchio che fossero ibride, prima dell’uscita di produzione dell’Aventador che è avvenuta un anno fa. In seguito, è stata svelata la Revuelto, ovvero la prima Plug-In Hybrid di sempre, che presto verrà seguita anche dal SUV Urus, che seguirà la stessa filosofia.

La Lamborghini è dunque impegnata nella sua transizione ecologica, ma per il momento le supersportive manterranno il motore termico, almeno secondo quanto dichiarato a più riprese dal CEO Stephan Winkelmann, che però guarda con fiducia anche all’elettrificazione per il futuro del marchio.

Una bella notizia riguarda l’ingresso nel FIA WEC con una LMDh a partire dal 2024, con i test della vettura che sono già iniziati e con tanta voglia di far bene. Nel frattempo, oggi vi parleremo di una stupenda supercar del passato, che ci ha fatto sognare per tanti anni, e che ha rischiato molto con un suo particolare esemplare.

Lamborghini, ecco come rinasce la Murcielago

La protagonista di questa avventura, sfortunata nella prima parte, poi andata a buon fine nella seconda, è la meravigliosa Lamborghini Murcielago, ormai fuori produzione da diversi anni, ma ricordata con grande affetto dai fan. Il gioiello fu svelato al mondo nel 2002, in sostituzione della Diablo, per poi essere rimpiazzata dall’Aventador nel 2010.

Prima di tutto, è bene ricordare che è stata l’ultima a montare il motore Bizzarrini V12 che sprigionava 580 cavalli, che per un’auto di vent’anni fa erano un dato davvero folle. Infatti, all’epoca non c’erano ancora i sistemi ibridi di oggi che contribuiscono a far aumentare la potenza, e questo rende bene l’idea del capolavoro tecnologico di cui vi stiamo parlando.

La Murcielago toccava la velocità massima di 330 km/h, con uno scatto che copriva gli 0-100 km/h in appena 3,8 secondi. A questo punto, è chiaro che ci troviamo di fronte ad una delle Lamborghini migliori della storia, ma qualcuno non ha avuto una gran cura di questo splendore. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “AMMO NYC“, viene messo in mostra il car wash di una splendida Murcielago, che non stava facendo una bella fine a causa dell’incuria dei proprietari.

Per fortuna, un team di esperti si è preso cura della Lambo ed ha attuato un lungo lavaggio, riportando praticamente allo stato di fabbricazione questa supercar. Sia la carrozzeria che gli interni sono stati rimessi a nuovo, ma come sempre, ci teniamo a non dirvi troppo. Gustatevi queste immagini che faranno bene al vostro cuore.