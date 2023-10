Leclerc e la bagarre con Verstappen: ecco il parere del monegasco che sogna in grande

Charles Leclerc non è andato oltre il terzo posto nella Sprint Race di Austin, dopo un intenso duello con Verstappen. Ecco le sue parole.

Nulla da fare per la Ferrari e per Charles Leclerc nella Sprint Race di Austin, dove non è arrivato un risultato migliore del terzo posto, con un gap enorme dalla Red Bull del vincitore Max Verstappen. In soli 19 giri, il monegasco si è visto rifilare la bellezza di quasi 18 secondi, il che significa che perdeva quasi un secondo al giro.

Si tratta di un distacco enorme, che però ci riporta alla normalità. La Ferrari ha nuovamente tamponato i problemi sul giro secco, ma quando la SF-23 viene caricata di carburante non ha alcuna possibilità di competere con i migliori, ed anche la Mercedes di Lewis Hamilton, seconda sul traguardo, è stata imprendibile per Charles.

La piazza d’onore è diventata un miraggio sin da subito, visto che alla partenza Leclerc è stato ingaggiato in un duro duello con Verstappen. Scattando dall’interno, il monegasco ha attaccato il campione del mondo, che ha difeso da vero cannibale stringendo tantissimo la traiettoria, esponendo Charles all’attacco di Hamilton, che all’esterno si è preso così la seconda piazza.

Da quel momento in poi, il #16 non ha mai avuto il passo per contrastare il sette volte campione del mondo, che ha dovuto solo gestire il suo secondo posto. Il finale è stato molto negativo per la Ferrari, dal momento che Lando Norris con la McLaren ha rischiato di scavalcare Charles, andato in enorme crisi con le gomme.

Charles partirà dalla pole position, ma quello che si è visto nella Sprint Race è evidente. Il ferrarista non ha alcuna speranza di vincere la gara, anche se dalle sue parole c’è un minimo di ottimismo, ma il ritardo che ha la Rossa sul long run renderà molto arduo qualsiasi tentativo di difesa dai rivali.

Leclerc, ecco le sue parole dopo la Sprint Race

Dopo la fine della Sprint Race, Charles Leclerc ha raccontato le sue sensazioni, affermando come il duello al via sia stato molto al limite con Max Verstappen, e che per la gara avrà qualche carta da sparare, approfittando anche dei molti dati che la Ferrari avrà a disposizione.

Ecco le parole di Leclerc: “La partenza? Sì, c’era un’opportunità, ho visto lo spazio ma lui ovviamente è stato al limite, ho perso una posizione da Lewis. Loro erano più forti di noi nel passo gara, dobbiamo lavorare per capire che cosa possiamo fare meglio per fare un passo in avanti in vista della gara“.

Carlos Sainz ha corso la Sprint Race con la gomma Soft, calando parecchio dopo pochi giri, ma ha dato la possibilità al Cavallino di avere i dati su entrambe le mescole: “Cosa aspettarci dalla domenica? Alla fine abbiamo parecchi dati da analizzare, due strategie diverse con le nostre auto, e questo potrà darci una mano perché sappiamo come si comporteranno le Soft anche per domani. Possiamo sfruttare questo vantaggio, speriamo di poter vincere la gara“.