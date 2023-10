Novità in casa Schumacher: Mick finalmente può esultare

Dopo gli alti e bassi in F1 per Mick Schumacher si prospetta un nuovo corso. Ecco quale è potrebbe essere la sua nuova avventure nel Motorsport.

Ha chiuso con il suo ex team Haas nel peggiore dei modi, tra infinite polemiche e le accuse di essere uno sfascia monoposto. Il figlio del Kaiser ha provato a dare il suo massimo, nella passata stagione, per attirare anche l’interesse di altri team. Per sua sfortuna è incappato in errori che, al secondo anno in F1, nessuno può perdonare.

Per provare a tenere il ritmo del suo nuovo teammate Kevin Magnussen ha iniziato a commettere danni su danni, buttando al vento ghiotte chance, specialmente nella prima parte di campionato. Il danese ha fatto valere la sua maggiore esperienza, riuscendo anche, alla fine, a conquistare il doppio dei suoi punti. Per il tedesco le possibilità di rimanere nel circus si erano ridotte, esclusivamente, ad un posto in AlphaTauri.

L’Academy della Red Bull Racing può già vantare due straordinari figli d’arte, come Fittipaldi e Montoya, oltre ad astri nascenti del Motorsport come Lawson e il giovanissimo Tim Tramnitz. Marko gli ha chiuso le porte, preferendogli De Vries che poi è già stato appiedato per lasciar spazio all’usato sicuro Daniel Ricciardo. A quel punto è arrivato in soccorso Toto Wolff che, senza tanti giri di parole, ha deciso di dare fiducia al figlio del Kaiser.

Mick è diventato il reverse driver della casa di Stoccarda in F1, alle spalle di Lewis Hamilton e George Russell. Non ha ancora avuto mezza chance di fare il suo esordio in Mercedes. Si è anche un po’ stancato di svolgere un lavoro al simulatore che lo tiene sempre più lontano dalla pista. Dopo la bella notizia del fidanzamento con una top model, starebbe vagliando la possibilità di intraprendere nuove esperienze nel Motorsport.

La scelta di Mick Schumacher

Il tedesco nelle categorie minori si era distinto, vincendo il Campionato europeo FIA F3 2018 e il Campionato di Formula 2 nel 2020. Ha delle qualità, sebbene risulti piuttosto lento a carburare. Ha sempre bisogno di tempo per poter esprimere tutto il suo potenziale. In un ambiente che corre veloce come la Formula 1 nessuno ha il posto assicurato, nemmeno il figlio del sette volte iridato tedesco.

In Haas si aspettavano dei progressi importanti al suo secondo anno in F1, ma sono arrivati solo due piazzamenti a punti. Troppo poco per conservare un sedile nella categoria più ambita del Motorsport. Effettuerà un test importante, come confermato a MARCA dal responsabile Bruno Famin: “Confermo che Mick ha girato ieri, non è un segreto, lo abbiamo già avevo annunciato settimane fa che avrei fatto un test e ciò è avvenuto adesso“.

Il figlio d’arte ha girato, infatti, al volante dell’Alpine. Non è wing car francese che vedete in alto, protagonista in F1 con Ocon e Gasly, ma l’hypercar che segnerà il grande ritorno del produttore francese nel WEC. Sono già state avviate le conversazioni affinché il tedesco faccia parte della loro squadra per la stagione 2024. Mick ha avuto l’opportunità di essere in F1 e se ne avrà un’altra lo farà ritorno, ma per ora si sta già impegnando per fare la differenza nel campionato endurance a partire dalla prossima stagione.