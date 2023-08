Mick Schumacher, una ragazza gli ha rubato il cuore: la foto è eloquente

Il figlio del Kaiser, Mick Schumacher, si sta godendo una vacanza da sogno con la sua nuova compagna. Ecco dove è stato immortalato.

Mick Schumacher ha chiuso con il passato e si è proiettato nel suo nuovo ruolo in Mercedes. Il suo sogno sarebbe stato quello di raccogliere l’eredità di suo padre sulla Rossa, soprattutto dopo l’inserimento nella Ferrari Driver Academy.

La casa modenese si è sentita in dovere di dare una mano al figlio del Kaiser in giovane età, mettendogli a disposizione un ottimo materiale tecnico nelle categorie propedeutiche alla F1.

Il tedesco ha sfruttato l’occasione, vincendo il Campionato europeo FIA F3 2018 e il Campionato di Formula 2 nel 2020. Nel corso della sua breve carriera Mick ha avuto bisogno sempre di un anno per carburare in una serie prima di essere competitivo e regolare.

Era quello che si aspettavano anche i vertici della Haas quando lo hanno ingaggiato nel 2021. Insieme a Nikita Mazepin ha portato una vagonata di milioni e di sponsor in un momento criticato per le finanze del team americano.

Il figlio di Michael ha fatto il suo esordio in F1 su una vettura non all’altezza delle rivali. Era, sostanzialmente, impossibile riuscire a battagliare per la zona punti. A conti fatti l’ex driver russo e Mick hanno chiuso a zero punto in attesa della svolta che sarebbe dovuta arrivare al volante dell’auto ad effetto suolo a stelle e strisce. La cacciata di Mazepin, a seguito dell’invasione russa in Ucraina, ha messo il tedesco in una situazione scomodissima.

Il team americano ha scelto di puntare su un usato sicuro come Kevin Magnussen. Pronti, via e già nella primissima tappa della stagione, al volante della VF-22, il danese dimostrò di essere di un’altra pasta.

L’esperienza fece la differenza e il tedesco, nel tentativo di tenere il passo del teammate, commise degli errori madornali alla guida della wing car. Il t.p. Steiner responsabilizzò il giovane della perdita di una ingente somma di danaro per diverse monoposto distrutte nella sua esperienza in Haas.

La nuova vita di Mick Schumacher

Appena ha avuto la chance di ricomporre una coppia solida, Gené Haas ha riportato nel circus Nico Hulkenberg. Quest’ultimo, nel midfield, è sempre stato una garanzia e, insieme a Magnussen, stanno garantendo un discreto bottino di punti, date le scarse performance della VF-23 motorizzata con le PU Superfast della Ferrari.

Tagliato fuori dalla griglia 2023, Mick è passato alla Mercedes, proprio come suo padre nell’ultima fase di carriera, per ricoprire il ruolo di reverse driver. La casa di Brackley, sino ad oggi, non ha fatto clamorosi passi in avanti, pur non soffrendo di porpoising. Il figlio d’arte non si può lamentare. Toto gli ha teso una mano e per lui, in futuro, potrebbe esserci un posticino tra i migliori 20 al mondo, ma non nel team della Stella a tre punte.

Intanto, il tedesco si sta divertendo in barca insieme ad Esteban Ocon. Mick è in dolce compagnia, avendo pubblicato sul proprio IG uno scatto con la modella danese Laila Hasanovic. Seguitissima sui social, la ragazza ha 181mila follower. Lo scatto bollente con Mick ha scatenato il putiferio. Ha ricevuto centinaia di commenti, tra cui quello dell’amico francese Ocon.