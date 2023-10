Marquez svela il vero problema della Honda: ecco cosa è accaduto all’ex regina della MotoGP

Per Marc Marquez potrebbe essere l’ultima grande occasione per regalare una gioia alla Honda. Ecco cosa ha annunciato al termine delle prove sulla RC213V.

Le condizioni atmosferiche particolari del tracciato di Phillip Island daranno la possibilità al Cabroncito di giocarsi le sue chance. Il centauro della HRC è oramai alle ultime uscite con la squadra che lo ha reso una leggenda. Il suo obiettivo sarebbe quello di concludere alla grande una storia fatta di 6 titoli mondiali e numerose soddisfazioni.

Nella passata stagione il talentuoso pilota di Cervera mise in mostra un ritmo sensazionale che quasi lo ricatapultò sul primo gradino del podio, dopo le sofferenze derivanti dalla quarta operazione alla spalla destra che non avevano relegato, nel pieno del campionato, ad un nuovo stop ai box. Marc Marquez nel 2023, dopo gli infortuni che hanno caratterizzato anche questa annata, non ha avuto una moto competitiva con la quale avrebbe potuto sfidare le Ducati.

Marc ha compreso che i limiti tecnici della RC213V non sarebbero stati risolti, neanche con lo sviluppo in ottica 2024. Ha preso la decisione di abbandonare la squadra HRC e puntare le sue fiches sulla Ducati nel team satellite più piccolo, ovvero quello Gresini. Non è detto che non trovi risultati di spessore ma naturalmente non avrà il materiale tecnico aggiornato come Bastianini, Bagnaia, Martin e Morbidelli.

Marquez non ha mai evitato le sfide e proverà a scrivere la storia di un team minore che ha grandi valori. Nel 2022 Enea Bastianini, ben guidata dalla moglie di Fausto, riuscì nell’impresa di salire sul terzo gradino della graduatoria piloti mondiale, grazie a prestazioni di alto profilo. Lo stesso Alex Marquez, fratello minore del #93, si è tolto qualche soddisfazione nel 2023 e ha suggerito il modo di lavorare diverso rispetto al team Honda.

L’amarezza di Marc Marquez

Nel 2023 il centauro catalano dovette demordere a causa di una Suzuki, clamorosamente, forte nel tortuoso tracciato di Phillip Island. Stavolta non saranno presenti in pista. Alex Rins vincitore della scorsa edizione è passato al team satellite della Honda e rappresenterà un alleato. I riflettori saranno, ovviamente, puntati su Pecco Bagnaia e Jorge Martin in lizza per la corona iridata.

In questo scenario Marc Marquez potrebbe anche fare lo scherzetto a tutti, ritornando sul podio a distanza di poche settimane dal terzo posto di Motegi. La vittoria, invece, manca da 2 anni e rappresenterebbe anche l’ultimo tassello per lasciare con la giusta iniezione di fiducia la HRC. Ecco tutte le sensazioni riportate dal fenomeno catalano al termine della sessione di libere.

“Nel 2019 funzionava tutto e la moto è stata alzata, ora non funziona più nulla e la moto non è stata alzata, ma io ho fatto praticamente la stessa cosa, la stessa azione. Forse ero un po’ a corto di benzina, ma era una situazione molto simile. Adesso le moto sono più lunghe e più alte mentre prima erano più basse, più corte e più reattive. C’era più reattività sull’asfalto. Adesso, quando tocchi terra, sei più lontano, perché sono più alti e ti costa di più“, ha analizzato un rammaricato Marquez ad AS.