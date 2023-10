Ferrari, si rischia l’ennesima mazzata: la McLaren fissa l’obiettivo

La Ferrari deve far attenzione alla rimonta della McLaren, che è ormai la seconda forza. Lando Norris ora parla chiaro.

In casa Ferrari c’è stato un nuovo passo indietro nelle ultime due uscite, con la McLaren che si è dimostrata di un altro pianeta. Gli sviluppi portati a Singapore hanno proiettato la MCL60 nel ruolo di seconda forza conclamata, con Oscar Piastri che ha vinto la Sprint Race del Qatar, per poi precedere Lando Norris sul podio dietro la Red Bull di Max Verstappen.

Si tratta di un ordine opposto rispetto a quello del Giappone, ma la sostanza non cambia. La McLaren ha ormai agganciato l’Aston Martin nel mondiale costruttori, e già questo week-end ad Austin potrebbe concretizzarsi l’operazione sorpasso per il quarto posto.

Il team di Lawrence Stroll è crollato ed ha ormai solo 11 lunghezze di vantaggio su quello di Woking, che ad inizio anno veniva doppiato dalla verdona, nettamente regredita sugli sviluppi. Tuttavia, la McLaren può puntare anche a riprendere la Ferrari, visto che tra le due auto c’è ora una netta differenza sul fronte delle performance.

La Scuderia modenese è terza con 298 punti, a +79 sui 219 della McLaren. Sembra un gap molto ampio, ma considerando che mancano ancora 5 gare più un paio di Sprint Race, il team di Woking può seriamente puntare al terzo posto, mentre sarà più dura prendere la Mercedes, che ha 107 lunghezze di margine.

La prossima tappa, ovvero quella di Austin, sembra sorridere alle caratteristiche tecniche della MCL60, che sui curvoni veloci ha dimostrato di esaltarsi, mentre la SF-23 è in chiara sofferenza su questo tipo di piste. Norris e Piastri sono in gran forma e credono in questo obiettivo.

Ferrari, Lando Norris e la McLaren fanno paura

Max Verstappen ha dichiarato che quella della McLaren è la coppia di piloti migliore in assoluto, e c’è da dire che Lando Norris ed Oscar Piastri stanno dando credito a questa sua affermazione. L’olandese ha dato un bello schiaffo a Ferrari e Mercedes, aggiungendo ancor più pressione su di loro.

Norris, in un’intervista riportata da “Motorsport.com“, ha fatto capire che si può pensare di acciuffare il Cavallino, anche se molto dipenderà da come le monoposto risponderanno all’approccio con le varie piste. Il giovane talento britannico ha fissato l’obiettivo e sembra molto determinato.

Ecco le sue parole: “Se possiamo prendere la Ferrari? Secondo me è un obiettivo realistico, visto che un paio di gare fa eravamo a 70 punti dall’Aston Martin. Stiamo facendo un grande lavoro, non solo in termini di ritmo, ma anche come squadra, ed il pit-stop fatto in 1,8 secondi in Qatar lo conferma in pieno. Quella sosta è stata impressionante da parte dei nostri meccanici. Stanno lavorando molto duramente, ed è giusto premiare la squadra per ciò che stanno facendo“.

Norris teme molto la Mercedes e sostiene che non sarà facile limare tutto il gap: “Sappiamo che la Mercedes era molto veloce in Qatar, probabilmente era al nostro livello, ma continuano a commettere molti errori. Se avranno un week-end pulito saranno in grado di sfidarci, e quindi, non sono così sicuro nel dire che possiamo recuperare tutti i punti“.

Lando ha parlato del fatto che la McLaren potrebbe soffrire alcune piste: “Solo tre settimane fa la Ferrari aveva ottenuto la pole position e vinto una gara, ed ora che non è cambiato nulla è finita dietro, è solo una questione di circuiti. Ora noi stiamo meglio, e loro sono messi leggermente peggio. Non dobbiamo essere troppo sicuri di noi stessi, ma siamo comunque concentrati, perché in alcune gare non saremo così forti“.